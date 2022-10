Arlesheim Heikler Ferien-Zwang bei Weleda Weil es derzeit nicht rund läuft, verordnet Weleda dem Personal kurzfristig Freizeit – das gehe nicht, sagt ein Experte.

Der Weleda-Hauptsitz in Arlesheim. Marianne Vetter

Die Kosmetik- und Heilmittelherstellerin Weleda mit Hauptsitz in Arlesheim leidet unter der wirtschaftlichen Lage. Viele Konsumentinnen und Konsumenten müssen den Gürtel enger schnallen und entscheiden sich für günstigere Angebote. Die Firma verkauft weniger Produkte.

Wie das Regionaljournal Basel von Radio SRF Ende September berichtete, hat die Firma deswegen eine ungewöhnliche Massnahme ergriffen: Der Betrieb in Arlesheim wird zwischen Weihnachten und Neujahr sowie an jedem Freitag im November und im Dezember ruhen. Zwar erhalten die Angestellten weiterhin ihren üblichen Lohn, doch müssen die rund 400 Mitarbeitenden für diese unfreiwilligen Ruhepausen Ferientage opfern – oder aber Überzeit abbauen.

Betrieb wird zwischenzeitlich auf Eis gelegt

«Wir sparen dadurch Kosten, weil zum einen Urlaubs- und Gleitzeitkonten zum Jahresende auf Null gefahren und dadurch Rückstellungen vermieden werden», zitiert das «Wochenblatt für das Birseck und das Dorneck» in seiner aktuellen Ausgabe Tobias Steiger, den Kommunikationsverantwortlichen von Weleda. Weitere Kosteneinsparungen würden sich laut Steiger ergeben, weil das Unternehmen an den Tagen, an denen der Betrieb auf Eis liege, Energie spare.

Zwar befinde sich Weleda auf einem ­«soliden finanziellen Fundament», fügt Steiger an, aber: «Aufgrund der angespannten gesamtwirtschaftlichen Lage müssen vorsorglich Massnahmen ergriffen werden.»

Gaetan Bally / Keystone

Zu erwarten ist, dass der erzwungene freie Freitag nicht bei allen Beschäftigten auf Begeisterung stösst, ebenso die Zwangsferien zum Jahresende hin. Wer etwa gerne eine längere Zeit am Stück Ferien gebucht hätte, hat das Nachsehen.

In Deutschland eine gängige Massnahme

Ein grosser Teil des Weleda-Sortiments wird, neben der Schweiz, auch in Frankreich und in Deutschland produziert. Der deutsche Standort in Schwäbisch Gmünd bei Stuttgart ist mit rund 1000 Mitarbeitenden die grösste Niederlassung des Konzerns.

Auch sie werden nun in den Urlaub geschickt. Bei ihnen ist jedoch die rechtliche Ausgangslage anders als bei der Belegschaft in der Schweiz:Im Nachbarland ist die sogenannte Betriebsruhe eine bekannte Sparmassnahme und kann vom Arbeitgeber angeordnet werden, wenn die Gefahr eines grossen wirtschaftlichen Einbruchs droht.

Gaetan Bally / Keystone

In der Schweiz gibt es die Betriebsruhe hingegen nicht. «Vonseiten der Mitarbeitenden gab es verständlicherweise viele Fragen zu den Gründen und zur konkreten Umsetzung», sagt Tobias Steiger. Geschäftsleitung und Personalabteilung hätten jedoch mehrfach transparent informiert.

Anordnung muss drei Monate im Voraus erfolgen

Die Arbeitgeberin könne, wenn es ihr schlecht gehe, Betriebsferien anordnen, sagt Thomas Geiser, Arbeitsrechtsexperte an der St. Galler Universität, auf Anfrage des «Wochenblatts». Er fügt aber hinzu: «Diese Betriebsferien müssen mindestens eine ganze Woche umfassen.» Ferien hätten den Zweck der Erholung, und diese Vorgabe bedinge, dass Ferien eine mehrere Tage umfassende Arbeitsbefreiung gewährleisten würden – Geiser spricht in dieser Beziehung von zwei Wochen.

Die Anordnung für Betriebsferien müsse drei Monate im Voraus erfolgen. Zudem könne die Arbeitgeberin nicht einfach Ferien umdisponieren, stellt Geiser klar: «Wenn die Ferien bereits auf einen bestimmten Zeitpunkt festgelegt waren, kann die Arbeitgeberin den Arbeitnehmer nicht verpflichten, diese zu einem anderen Zeitpunkt zu nehmen.»

Konkret auf die Situation in Arlesheim bezogen sagt er: «Es ist nicht zulässig anzuordnen, dass die Angestellten jeden Freitag einen Ferientag nehmen, um den Betrieb auf vier Tage herunterzufahren.»