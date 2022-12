Arlesheim Trotz Sparmassnahme: Weihnachtsbaum soll leuchten – mit Muskelkraft Eigentlich hätte der Weihnachtsbaum auf dem Arlesheimer Dorfplatz dunkel bleiben sollen. Doch dank einer schlauen Idee soll er Strom kriegen, und zwar umweltfreundlich hergestellten.

Arlesheim soll nicht auf einen festlich leuchtenden Weihnachtsbaum verzichten. Symbolbild: Bruno Kissling

Im Oktober kommunizierte der Arlesheimer Gemeinderat, wie er angesichts des Energiemangels Strom sparen will. Eine der sichtbarsten Massnahmen: Der Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz wird nicht mehr beleuchtet, sondern nur noch mit Kugeln behängt.

Das brachte drei Arlesheimer auf eine spontane Idee: Kurzerhand haben sie ein Velo, eine Batterie und Lichter organisiert, in Zusammenarbeit mit einer Reinacher Firma, wie das neueste «Wochenblatt» berichtet. Das Ziel: Den Weihnachtsbaum doch noch gemeinsam zum Leuchten zu bringen, und das mit nachhaltig produziertem Strom.

Festliche Einweihung beim Eindunkeln

Denn die Bewohnerinnen und Bewohner von Arlesheim sind dazu aufgerufen, am kommenden Sonntag aufs Velo zu steigen, in die Pedale zu treten und so den Strom für die Beleuchtung des Baums zu produzieren.

Wenn alle genug strampeln, so die Hoffnung der Initianten, reicht der Strom in der Batterie, um den Baum bis Weihnachten festlich leuchten zu lassen. Strampeln kann man ab 14 Uhr, beim Eindunkeln etwa um 16.40 Uhr soll dann die Beleuchtung mit einem kleinen Fest mit Musik eingeweiht werden.