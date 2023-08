Arlesheim/Dornach Die Wende im La-Colline-Drama? Goetheanum zieht Klage zurück Die Steiner AG gibt erstmals öffentlich zu, dass die Bauarbeiten für «La Colline» die Wasserflüsse störten. Das freut das Goetheanum als Eigentümerin des benachbarten Naturschutzgebiets. Ausgestanden ist damit der Konflikt aber noch nicht.

Der Bauplatz für La Colline, dahinter das Goetheanum. Ein Problem im jahrelangen Konflikt scheint gelöst, andere sind es noch nicht. Bild: Roland Schmid

Diese Mitteilung kommt überraschend in diesem jahrelangen Konflikt. Das Goetheanum zieht seine Zivilklage gegen die Steiner AG zurück. Beide Parteien würden sich nun gemeinsam für den Erhalt des Naturschutzgebietes «Schwinbach-Aue» einsetzen. So steht es in einer gemeinsamen Medienmitteilung des Goetheanums und der Steiner AG, die am Mittwoch verschickt wurde.

Das Goetheanum hatte die Zivilklage im Februar beim Zivilkreisgericht Basel-Landschaft eingereicht. Es befürchtete, die Arbeiten an der Wohnüberbauung La Colline in Arlesheim könnten das benachbarte Naturschutzgebiet zerstören. Unbegründet waren die Sorgen offenbar nicht: Die Steiner AG gesteht im Schreiben erstmals öffentlich ein, dass es tatsächlich zu Beeinträchtigungen des Ökosystems gekommen ist. In der Medienmitteilung heisst es, die eingetretenen Auswirkungen auf das Naturschutzgebiet aufgrund der laufenden Bauarbeiten seien komplexer als ursprünglich erwartet, und:

«Sie haben zur Trockenlegung von zwei von drei Quellorten auf der Naturschutzparzelle geführt.»

Spezialisten hätten jetzt ein Konzept erstellt, wie der Wasserzufluss zum Schwinbach wiederhergestellt werden könne. Es würden Drainagen und Querungen verlegt. Für die Massnahmen komme die Steiner AG auf. Es seien zudem Aufwertungsmassnahmen vorgesehen.

Helvetia Nostra wird Widerstand wohl fortsetzen

Der Widerstand gegen «La Colline» ist mit dem Rückzug der Klage des Goetheanums für die Steiner AG nicht ausgestanden. Die Initiative Natur- und Kulturraum Dornach-Arlesheim (IDA) bekämpft das Projekt ebenfalls auf diversen Ebenen und wird von der Fondation Franz Weber respektive deren Stiftung Helvetia Nostra unterstützt. So waren es auch IDA-Aktivisten, die wegen der plötzlich ausbleibenden Wasserzuflüsse im vergangenen Winter mehrfach die Polizei auf den Bauplatz riefen. Das Bundesgericht hatte im Oktober 2020 einen superprovisorischen Baustopp verordnet. Er wurde zwar wieder aufgehoben. Die inhaltliche Abklärung der Klage von Helvetia Nostra steht jedoch noch aus.

Helvetia Nostra schreibt auf Anfrage der bz, es sei «atemberaubend», wie viel Energie man habe einsetzen müssen, um das Gebiet zu retten. Jetzt gehe es darum, die Eingeständnisse der Steiner AG mittels Grundbucheinträgen zu sichern und eine raumplanerische Absicherung durch Dornach und Arlesheim sowie Solothurn und Baselland zu erhalten.

Die Steiner AG lässt die fünf Mehrfamilien- und 16 Reihen-Einfamilienhäuser auf Arlesheimer Boden hochziehen, der Schwinbach liegt jedoch teilweise auf Dornacher und somit Solothurner Boden.