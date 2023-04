Asylwesen Erstaufnahmezentrum in Pratteln: Ende April können 20 Asylsuchende einziehen Im ehemaligen Laborgebäude von Coop entsteht eine temporäre Asylunterkunft.

Im ehemaligen Laborgebäude von Coop stehen bald 100 Erstaufnahmeplätze zur Verfügung. Gemeinde Pratteln

Ende April wird in Pratteln eine temporäre Asylunterkunft für Ukrainerinnen und Ukrainer mit Schutzstatus S sowie Asylsuchende aus anderen Ländern eröffnet. Sie wird im leerstehenden Laborgebäude von Coop an der Gottesackerstrasse eingerichtet und dient auch als Erstaufnahmezentrum des Kantons, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Ein solches existiert derzeit im Spital Laufen.

Rund 1500 bis 2000 Asylsuchende sollen dem Kanton dieses Jahr zugewiesen werden – so die Schätzungen des Bunds. Um die Aufnahme weiterhin gewährleisten zu können, schaffe man weitere Erstaufnahmeplätze. Dort werden die Asylsuchenden nur kurzfristig untergebracht, bis sie auf die Gemeinden verteilt werden.

Provisorium fällt weg

Dass die Unterkunft in Pratteln entsteht, hat ebenfalls seinen Grund: 440 Personen muss die Gemeinde aufnehmen – 2,6 Prozent der Wohnbevölkerung ist die Regel. Doch: Das Container-Provisorium in der Längi fällt weg, weil die Gemeinde es wegen des geplanten Neubaus der Gemeindeverwaltung selber braucht. Man habe nach guten Alternativen suchen müssen, lässt sich Gemeinderat Marcial Darnuzer in der Mitteilung zitieren.

Ende Monat sollen rund 20 Personen in der neuen Unterkunft einziehen können. Ende Mai sollen zwei weitere Stockwerke eingerichtet sein und 80 weitere Plätze bieten. Die Unterkunft werde rund um die Uhr professionell betreut, schreibt die Gemeinde.

Jedoch steht das Gebäude nur kurzfristig als Asylunterkunft zur Verfügung. 2024 wird es abgerissen, weil ein Neubau erstellt wird.