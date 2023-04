Asylwesen Neues Erstaufnahmezentrum in Pratteln – doch das Problem ist damit nicht gelöst Im ehemaligen Laborgebäude von Coop entsteht eine temporäre Asylunterkunft. Ende Monat sollen 20, Ende Mai 80 weitere Plätze bereit sein. Aber die Gemeinden sind noch immer gefragt: Nur zehn erreichen die geforderte Aufnahmequote.

Im ehemaligen Laborgebäude von Coop stehen bald 100 Erstaufnahmeplätze zur Verfügung. Bild: Gemeinde Pratteln

Ende April wird in Pratteln eine temporäre Asylunterkunft eröffnet. Sie wird im leer stehenden Laborgebäude von Coop an der Gottesackerstrasse eingerichtet und dient auch als Erstaufnahmezentrum des Kantons, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Das aktuell einzige kantonale Zentrum dieser Art befindet sich im ehemaligen Spital Laufen.

269 Personen mit Schutzstatus S, also Geflüchtete aus der Ukraine, wurden dem Kanton dieses Jahr bereits zugewiesen, wie Asylkoordinator Marco Ramseier auf Anfrage sagt. Rund 1500 bis 2000 Asylsuchende sollen es bis Ende Jahr werden – so die Schätzungen des Bundes. Um die Aufnahme weiterhin gewährleisten zu können, schaffe man weitere Erstaufnahmeplätze. Dort werden die Asylsuchenden nur kurzfristig untergebracht, bis sie auf die Gemeinden verteilt werden.

In Basel-Stadt kaum eine Zunahme

Derzeit befinden sich im Kanton Baselland 2298 Personen mit Schutzstatus S. In Gastfamilien leben nur 28 Prozent von ihnen, die anderen 72 Prozent sind individuell oder kollektiv untergebracht. Doch es sind nicht ausschliesslich Personen aus der Ukraine, die dem Kanton zugewiesen werden: Dieses Jahr kamen auch 98 Personen aus Afghanistan, 25 aus der Türkei und 17 aus Burundi, zählt Ramseier die Top 3 auf.

Im Stadtkanton sind 1760 Personen mit Schutzstatus S gemeldet. Die Zahl nehme nur leicht zu, so Asylkoordinatorin Renata Gäumann, «da die überproportionalen Zuweisungen vom letzten Frühling voraussichtlich erst Ende Mai ausgeglichen sein werden».

Dass die neue Baselbieter Unterkunft in Pratteln entsteht, hat seinen Grund: 440 Personen muss die Gemeinde aufnehmen – 2,6 Prozent der Wohnbevölkerung ist die Regel. Doch: Das Container-Provisorium in der Längi fällt weg, weil die Gemeinde es wegen des geplanten Neubaus der Gemeindeverwaltung selber braucht.

100 Personen sollen Platz finden

Die Quote von 2,6 Prozent können nur die wenigsten Gemeinden einhalten: Zehn Gemeinden liegen über der Quote, der Durchschnitt liegt bei 1,8 Prozent. «38 Gemeinden liegen über, 48 Gemeinden unter dem Durchschnitt», so Ramseier. Die Anzahl Plätze, die von den Gemeinden in den letzten Wochen gemeldet worden seien, hätten die Situation zwar entschärft, sagt der Asylkoordinator. «Die Lage bleibt jedoch weiterhin angespannt.»

In der neuen Prattler Unterkunft sollen Ende Monat 20 Personen einziehen können. Ende Mai sollen zwei weitere Stockwerke eingerichtet sein und 80 weitere Plätze bieten. Jedoch steht das Gebäude nur kurzfristig als Asylunterkunft zur Verfügung. 2024 wird es abgerissen, weil ein Neubau erstellt wird.

Die Unterkunft wird die Unterbringungsproblematik nicht lösen, sagt Marco Ramseier. In den kommenden Wochen und Monaten werde mit einer Zunahme der Asylgesuche gerechnet und die Erstaufnahmeplätze in Pratteln sind nur auf eine Unterbringung von wenigen Tagen bis Wochen ausgelegt. «Die definitive Unterbringung erfolgt weiterhin in den Gemeinden.» Diese seien nach wie vor gefordert, die Unterbringungsplätze bereitzustellen und dem Kanton zu melden. Immerhin: Die neue Unterkunft verschaffe den Gemeinden Zeit, diese zu organisieren.