Auswanderer Witterswiler Familie verwirklicht ihren Traum in Schweden – samt 20 Ferienhäusern und einem Restaurant Die Familie Rotzler aus Witterswil lebt seit einem halben Jahr in Schweden. Auf SRF kann man jeden Freitag verfolgen, was sie in der neuen Heimat erlebt.

Die fünfköpfige Famile Rotzer aus Witterswil hat sich einen Traum erfüllt. Bild: zvg/SRF

«Wir haben die Sendung ‹Auf und davon› immer geschaut, und als wir uns entschlossen haben, nach Schweden auszuwandern, haben wir uns beim SRF 1 gemeldet», erzählt Sabrina Rotzler. Während des Videogesprächs mit ihr fällt der Blick nicht nur ins heimelige Wohnzimmer, sondern auch hinaus in die verschneite Landschaft. Draussen hat es minus 20 Grad Celsius.

Seit einem halben Jahr wohnt die Familie mit den drei Kindern mittlerweile in Schweden. Das Haus in Witterswil, wo die fünf knapp fünf Jahre lang gewohnt hatten, haben sie verkauft, Freunde und Familie zurückgelassen. «Wir sehen zwar unsere Liebsten nicht mehr so oft, dafür ist die Zeit, wenn wir zusammen sind, umso intensiver», erklärt Jonas Rotzler. So war kürzlich der Bruder mit seiner Familie bei den Rotzlers in den Ferien und alle hätten diese Woche sehr genossen.

Flair für den Norden

Das Leben in Witterswil gefiel der Familie zwar sehr gut. Aber sie sehnte sich nach einem abgelegenen Ort, nach mehr Natur und nach mehr Freiheit. Die Juraregion wäre für sie auch in Frage gekommen, die Kosten seien jedoch zu hoch gewesen. Ein Flair für die nordischen Länder war schon immer da. Und so fand sie in Schweden eine bezahlbare Unterkunft.

Das Ehepaar betreibt an seinem neuen Wohnort eine Ferienanlage mit 20 Häusern und einem Restaurant. «Der Arbeitsaufwand ist hier stundemässig grösser als zu Hause, aber ich bin mein eigener Meister, ich bin nicht mehr angestellt, geniesse dadurch mehr Freiheit und habe auch mehr Zeit für die Familie», sagt Jonas. Sabrina ergänzt: «Wir sind sehr glücklich hier und wollen nicht mehr zurück.»

Gut vorbereitet in den Norden gereist

Natürlich hatte sich das Paar auf die Auswanderung vorbereitet und bereits eineinhalb Jahre zuvor angefangen, Schwedisch zu lernen. «Inzwischen können wir uns schon recht gut verständigen», erklären die beiden. Das Fernsehen hat die Familie während ihrer Auswanderungszeit begleitet, zweimal war das Team bei der Familie in der Schweiz, dreimal in Schweden.

«Die ganze Vorbereitung und auch der Anfang hier waren eine intensive Zeit. Dank der Aufnahmen werden wir eine filmische Erinnerung an diese Zeit behalten», erklärt Sabrina ihre Motivation, ihr Leben der Öffentlichkeit zu zeigen. In sechs Episoden können die Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt verfolgen, wie es der Familie Rotzler in dieser Anfangszeit ergangen ist.