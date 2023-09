Aufwertungsprojekt Das Gebiet Wasserfallen wird um eine Attraktion reicher Pro Natura Baselland realisiert in Reigoldswil ein grosses Vorhaben mit mehreren Weihern. Kostenpunkt: rund 375'000 Franken. Im Jahr 2026 soll es fertiggestellt sein.

Die Reigoldswiler Bergmatte in westliche Blickrichtung. Bild: zvg/Andreas Kofler

Auf der Bergmatte entsteht ein umfangreiches Aufwertungsprojekt, das die Biodiversität fördern und somit verschiedenen Tier- und Pflanzenarten zugutekommen soll. Herzstück des Vorhabens sind vier Weiher auf dem Kulturland. Ein Weiher im Wald ist zusätzlich in Planung. Das ganze Gebiet umfasst zehn Hektaren Kulturland und eineinhalb Kilometer Waldrand. Es befindet sich oberhalb Reigoldswil in Richtung Lauwil am Fuss der Wasserfallen.

Ausgehobenes Erdmaterial dient der Geländemodellierung

Geplant seien drei Modulgruppen, erklärt Projektleiterin Priscilla Hirsbrunner von der federführenden Pro Natura Baselland: Strukturen auf dem Kulturland mit Ast-, Steinhaufen und Buschgruppen sowie rund fünfzig Hochstammobstbäumen; die Weiher, für die ein Baugesuch vorliegt; und die Aufwertung der Waldränder.

Seltene und gefährdete Vogelarten wie Grauspecht und Neuntöter, Reptilien wie Zauneidechse, zudem Mauswiesel, Hermelin und Amphibien: Sie alle sollen auf der Bergmatte eine ideale Umgebung finden. Von den Stehgewässern wird insbesondere die Geburtshelferkröte («Glögglifrosch») profitieren, die in der näheren Umgebung vorkommt.

Aus den geplanten drei grossen Weihern müssen je rund 80 Kubikmeter Erdmaterial ausgehoben werden, aus dem kleinen etwa 50 Kubikmeter. Dieses bleibt vor Ort, um das Gelände um die Gewässer zu modellieren und zu ebnen. Die Wasseroberfläche pro Weiher beträgt gegen 50 Quadratmeter, rundherum gibt es Strukturen, die als Landlebensraum dienen. Die Weiher werden ausschliesslich von Meteorwasser gespeist.

Infotafeln für die Bevölkerung

Auf der Bergmatte werden während und nach Umsetzung der Massnahmen im Jahr 2026 Tafeln angebracht, welche die Bevölkerung über das Aufwertungsprojekt informieren. Dieses befindet sich nahe Wanderwegen, die auf die Wasserfallen, eine touristisch attraktive Region, führen.

Die Idee des Konzepts ist im vergangenen Jahr entstanden. Lukas Straumann, der in Reigoldswil bereits ein anderes ähnliches Projekt auf die Beine gestellt hatte, und Daniel Steffen, ein Reigoldswiler Landwirt, initiierten das Vorhaben, das immer grösser wurde. Schliesslich stiegen Pro Natura Baselland und die Schweizerische Vogelwarte Sempach mit ihrem Rahmenprojekt «Aufschwung für die Vogelwelt» ein.

Auf der Suche nach Geld

Geplant ist, dass im Winter die ersten Hochstämmer gepflanzt werden. Danach wird etappenweise umgesetzt. Ebenfalls muss die Finanzierung sichergestellt sein. Die Investitionen zur Erstellung belaufen sich auf rund 375’000 Franken, damit alle geplanten Massnahmen realisiert werden können. Daran beteiligen sich Pro Natura und die Vogelwarte. Zur weiteren Finanzierung sind diverse Stiftungen, Kanton und Gemeinde angefragt.

Auch die Nachpflege, um das Aufwertungsprojekt auf der Bergmatte langfristig zu sichern, wird jährlich Geld kosten. So müssen die involvierten Parteien entschädigt werden. «Dazu haben wir noch keine verlässlichen Zahlen», sagt Priscilla Hirsbrunner.

Die Projektleitung kooperiert mit den beiden Landwirten und dem Forstbetrieb Frenkentäler. «Eine sehr gute Zusammenarbeit», lobt die studierte Agronomin. Die drei Parzellen, auf denen die Stehgewässer errichtet werden, sind im Besitz eines Bauern und der Bürgergemeinde Reigoldswil.