Aufwertungsprojekt Langenbruck bekommt eine Waldweide – für die Biodiversität und gegen den Klimawandel Auf der Erzenbergrüttenen geht es vorwärts in die Vergangenheit. Der Wald soll wie früher wieder als Weide dienen. Das hilft Tieren, Pflanzen und dem Menschen.

Auf der Erzenbergrüttenen wird Weidland in den Wald hinein ausgedehnt. Bilder: zvg/Tabea Bischof

Mit dem Waldweide-Projekt auf der Erzenbergrüttenen im östlichen Teil Langenbrucks wird das Rad der Zeit zurückgedreht: Der Wald soll wieder als Weidefläche genutzt werden, wie das einst der Fall war.

Das auf etwa 900 Meter über Meer liegende Gebiet ist eine nach Norden exponierte Hangflanke. Diese besteht aus wertvollem, extensiv beweidetem Offenland, das nun mit dem Wald verzahnt wird, um auf diese Weise harte Grenzlinien aufzubrechen. Die Forstbetriebe Frenkentäler sowie die Aktion Spechte & Co. von Pro Natura Aargau und Baselland führen das Vorhaben gemeinsam durch.

Waldweiden als Paradigmenwechsel

Für Simon Tschendlik, Co-Geschäftsführer der Forstbetriebe Frenkentäler, bietet die Erzenbergrüttenen geradezu ideale Voraussetzungen: steile Hanglage und abwechslungsreich. «Dort wurde früher mit grösster Wahrscheinlichkeit auch beweidet, was danach jedoch in den Hintergrund rückte. Was wir nun tun, ist eine Rückführung zu dem, wie es einst war.»

Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse wiesen darauf hin, dass die ökologische Vielfalt durch Beweidung profitiere. Waldweiden seien ein Paradigmenwechsel und wichtig in Zeiten des Klimawandels, erklärt Tschendlik.

Die gut eine Hektare messende Fläche wird künftig eventuell mit Ziegen, allenfalls auch Rindern beweidet, für deren Ernährung eine solche Vegetation zugeschnitten ist. Beim Kanton muss eine Bewilligung eingeholt werden, weil die Beweidung im Wald nicht erlaubt ist. Früher war das üblich, wegen intensiver Übernutzung wurde die Waldweide als nachteilige Waldnutzung aber durch ein forstpolizeiliches Gesetz verboten.

Bisher «sehr positive Erfahrungen»

Was trägt künftig zur grösseren Biodiversität auf der Erzenbergrüttenen bei? «Pflanzenarten wie Enzian, die halbschattige Verhältnisse brauchen. Vögel als ehemalige Obstgartenbewohner, die lichte Waldstrukturen als Ersatzlebensräume nutzen. Zudem Insekten wie Tagfalter und Waldtagfalter», zählt Tabea Bischof auf.

Der Gefranste Enzian ist eine der Zielarten, die auf den Magerweiden der Erzenbergrüttenen vorkommen und vom Aufwertungsprojekt profizieren werden.

Laut der Projektleiterin Aktion Spechte & Co. von Pro Natura Aargau und Baselland dienen Waldweiden auch Säugetieren und Reptilien, für diese jedoch keine zusätzlichen Strukturen erstellt werden.

Bischof hat einschlägige Erfahrungen mit Waldweiden im Aargau, wo bereits viele Projekte umgesetzt worden sind, unter anderem im Fricktal und in der Region Brugg. Sie seien «sehr positiv». Weil beweidete Flächen nicht mehr gemäht werden und Nutztiere viel punktueller eingreifen; einmal liegen sie hier, dann fressen sie dort. «Dadurch entstehen vermehrt Mikrostrukturen, was die Artenvielfalt fördert», erklärt Tabea Bischof.

In ein paar Jahren erste Bilanz

Die betroffenen Parzellen auf der Erzenbergrüttenen sind im Besitz der Bürgergemeinde Langenbruck und von Privatpersonen. Diese Parteien wurden bereits von Beginn weg ins Projekt eingebunden. Noch diesen Monat soll ein Holzschlag folgen, um den Waldrand auszulichten. Dies ist der grösste Eingriff. Derzeit liegt dort aber noch Schnee.

Bis eine Waldweide ihre Funktion vollständig erfüllen kann, braucht es Zeit. Simon Tschendlik von den Forstbetrieben Frenkentäler rechnet damit, in vier oder fünf Jahren eine erste Bilanz zu ziehen. Im Oberbaselbiet wurden bisher erst kleinflächige Waldweiden angelegt – und das eher in informellem Rahmen: in Langenbruck, Oberdorf und Waldenburg. Für Erfahrungswerte ist es aber noch zu früh.

Forstingenieur Tschendlik erzählt weiter von grösseren Projekten im Kanton St.Gallen und in anderen Regionen der Schweiz. «Der Austausch mit Verantwortlichen zeigt, dass es funktioniert und der Kostenfaktor positiver wird.»