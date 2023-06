Augst Rund um den Ehingerhof kann geplant werden Der Augster Souverän winkt an der Gemeindeversammlung einen Kredit oppositionslos durch. Eine effizientere Nutzung des Areals und neuer Wohnraum sind das Ziel.

Der Ehingerhof und dessen Umgebung sollen aufgewertet werden. Archivbild: Kenneth Nars

Die Entwicklung des Ehingerhofs in Augst kann in Angriff genommen werden. Die Gemeindeversammlung hat am Donnerstag einen Planungskredit von 400’000 Franken einstimmig bewilligt.

Unter kantonalem Schutz

Den Ehingerhof, ein Gebäudeensemble aus dem frühen 18. Jahrhundert samt Pflanzgärten und Parkflächen mitten im Dorf, hat die Gemeinde Augst vor zehn Jahren erworben. Er ist im Inventar der geschützten Kulturdenkmäler aufgeführt und kantonal geschützt. Zwei angrenzende Parzellen sind ebenfalls im Besitz der Gemeinde. Die Fläche des Areals umfasst total gut 7200 Quadratmeter.

Die Gemeinde möchte das gesamte Areal entwickeln, damit es effizienter genutzt und bebaut werden kann. Dessen kulturelle Bedeutung sowie damit zusammenhängende städtebauliche und denkmalpflegerische Herausforderungen machen eine Planung jedoch komplex.

Laut der Gemeinde hat sich in einer bereits abgeschlossenen Planungsphase eine Arbeitsgruppe, bestehend aus interessierten Augster Einwohnerinnen und Einwohnern, mit den Nutzungsmöglichkeiten und -vorstellungen auseinandergesetzt und eine breite Auslegeordnung vorgenommen.

Rund drei Jahre Planungszeit

Nun soll eine Projektgruppe eingesetzt werden mit Fachleuten und Gemeindevertretern. Vorgesehen sind drei Workshops, begleitet von zwei Experten aus den Bereichen Städtebau und Landschaftsarchitektur. Aus diesem Workshopverfahren soll ein Richtprojekt entstehen als Grundlage für ein Quartierplanverfahren, das Voraussetzung für bauliche Vorhaben innerhalb des Ensembles ist.

6300 Quadratmeter unterstehen der Quartierplanpflicht, der Rest ist der Naturschutzzone zugewiesen. Die gesamte Zeitdauer einer solchen Planung dürfte rund drei Jahre beanspruchen.

Das grosse Landgut wurde 1721 von Salome Gessler, der Witwe des Rössliwirts Hans Georg Gessler, erbaut und deshalb einst Gesslerisches Gut genannt. Mitte des 19. Jahrhunderts richtete der Basellandschaftliche Armenerziehungsverein im Ehingerhof eine sogenannte Rettungsanstalt ein. Die heutige Anlage zeugt noch von der Doppelfunktion als Hofgut und Landsitz.