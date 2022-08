Aus Kapazitätsgründen Auch das Baselbieter Corona-Testzentrum zügelt von Muttenz nach Pratteln Ab nächstem Montag befindet sich das Corona-Testzentrum des Kantons Basel-Landschaft nicht mehr in Muttenz, sondern neu am Gallenweg 8 in Pratteln. Damit sind das Testzentrum und das Impfzentrum wieder in derselben Stadt – jedoch an unterschiedlichen Standorten.

Das Testzentrum zügelt in die alte Coop-Zentrale am Gallenweg 8 in Pratteln. Archivbild: Kenneth Nars

Erst seit dem 1. Juli befindet sich das Baselbieter Corona-Testzentrum an der Gründenstrasse 40 in Muttenz. Nach rund einem Monat teilt der Kanton nun mit, dass das Testzentrum per 15. August in die alte Coop-Zentrale am Gallenweg 8 beim Bahnhof Pratteln umzieht. Damit befinden sich sowohl das Testzentrum wie auch das Impfzentrum (Helvetia-Tower) in Pratteln, jedoch an unterschiedlichen Standorten. Der Betrieb der im Feldreben ansässigen Abklärungs- und Teststation und des Impfzentrums in Muttenz wurde diesen Sommer eingestellt.

Das Testzentrum hat auf 500 Quadratmetern Innenfläche zu Beginn eine Kapazität von bis zu 300 Tests pro Tag. «Der Grund für den Umzug ist unter anderem, weil am neuen Standort die Kapazität bei Bedarf auf zusätzlich verfügbaren Flächen auf bis zu 3000 Tests pro Tag erweiterbar ist», so der Kanton.

Keine Tests während des Esaf

Am Wochenende des 27. und 28. Augusts bleibt das Testzentrum wegen des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Pratteln den ganzen Tag geschlossen. Bei Symptomen besteht weiterhin die Möglichkeit, sich beim Hausarzt oder in einer Apotheke testen zu lassen.