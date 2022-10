Ausbau Bachem baut in der Nordwestschweiz aus Das Life-Science-Unternehmen Bachem eröffnet einen weiteren Standort in der Nordwestschweiz.

Das Biochemie-Unternehmen und Pharmazulieferer Bachem Holding AG baut in der Nordwestschweiz aus. zvg

Zu liegen kommt die Anlage auf dem Sisslerfeld in der Aargauer Gemeinde Eiken. Bisher betreibt Bachem Standorte in Bubendorf (BL) und Vionnaz (VS). Auf dem Areal in Eiken könnten bis zu 3000 Arbeitsplätze entstehen, teilte Bachem am Mittwoch mit.

Bis 2030 sollen dort 750 Millionen Franken investiert werden. Dabei ist die Schaffung von mehr als 500 neuen Arbeitsplätzen geplant. Zugleich schreite der Ausbau des Standorts Bubendorf voran, so die Mitteilung. Dort werden innert drei Jahren 550 Millionen Franken investiert und rund 800 neue Arbeitsplätzen geschaffen.

Das bisher unbebaute Areal soll schrittweise erworben werden. Eine erste Parzelle sei bereits gekauft, so die Mitteilung. Der Kaufpreis werde nicht bekannt gegeben. Das Sisslerfeld soll in den nächsten Jahren stark überbaut werden: Entstehen soll ein Schwerpunkt für die im Fricktal stark präsenten Branchen Pharma und Life Sciences.