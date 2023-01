Ausflugsort Auf dem Gempenstollen wird gebaut – für eine bessere Gastronomie-Infrastruktur Zuerst wird die Gartenwirtschaft neu gestaltet, dann das Restaurant saniert. Damit wird der beliebte Ausflugsort attraktiver.

Hier entsteht die neue Gartenwirtschaft des Restaurants Gempenturm. zvg

Die Eigentümerin des Restaurants Gempenturm und des Aussichtsturms, die Caduff Endeavors AG, will die Gaststätte auf der Schartenfluh heuer und 2024 umfassend umbauen und sanieren. Dieser Ort ist ein beliebtes Ausflugsziel in der Region; jährlich pilgern zahlreiche Leute auf den Gempenstollen.

Kürzlich sind beim Restaurant Baumaschinen aufgefahren. Derzeit wird die rund 100 Quadratmeter grosse Gartenwirtschaft neu gestaltet und deren Fläche um etwa einen Meter auf das Niveau des Erdgeschosses des Restaurants angehoben. Die Terrasse, die wie bisher Platz für zirka 100 Gäste bietet, sowie später das Restaurant werden behindertengerecht erschlossen.

Dach ist bereits saniert

Auf der tieferliegenden Etage werden Toiletten, ein kleiner Saal für rund 40 Personen sowie Personalräume eingebaut. Diese Arbeiten sollten bis im Frühling beendet sein, die Gaststätte ist während der normalen Öffnungszeiten zugänglich.

Im zweiten Untergeschoss sind die technischen Anlagen untergebracht, in einer weiteren Etappe wird eine neue Heizung eingebaut. Im vergangenen Dezember wurde bereits das Dach saniert. Fürs kommende Jahr sind nächste Bauarbeiten geplant. Das sanierungsbedürftige Restaurant soll erneuert werden, und ein neues Angebot kommt dazu.

Roman Caduff, Seniorchef des Familienunternehmens mit Sitz in Muttenz und Architekt in Gempen, will das freistehende Heizungshäuschen zu einer Buvette oder – wie er es nennt – zu einem Hofladen umbauen. Ihm schwebt vor, dass dies ein Ranger mit einer Vollzeitstelle betreut und gleichzeitig als Anlaufstelle und Auskunftsperson für Besucherinnen und Besucher des Gempenstollens dient. Dieses Gebäude erhält zudem öffentliche Toiletten.

«Angemessene bauliche Massnahmen» im Gemeindeleitbild

Das Pächterpaar Beurret ist eng in die Planung und Projektierung der Bauvorhaben eingebunden. Wie viel Geld diese verschlingen, darüber kann Caduff im Moment keine Angaben machen.

Zwar kann Roman Caduff noch nichts Genaueres über den Masterplan mit den längerfristigen Visionen seiner Familienfirma für den Gempenturm verraten, aber die Ideen werden ihm bestimmt nicht ausgehen. «Für mich bedeutet die Aktivität an diesem wunderschönen Ort eine Herzensangelegenheit», sagt der im Rentenalter stehende Architekt. Er freue sich, etwas zu bewegen.

Auch die Standortgemeinde dürfte sich über Caduffs Absichten freuen. Laut dem «Räumlichen Leitbild 2040 Gempen» werden Bestrebungen unterstützt, den Gempenturm und das Restaurant durch eine sanfte Sanierung und Modernisierung zu erhalten und zu optimieren. «Angemessenen baulichen Massnahmen, die diesem Zwecke dienen, stehen wir positiv gegenüber.»