Ausflugsziel Wieder mehr Burg als Ruine: Nach vier Jahren ist die Farnsburg fertig saniert Für 7.5 Millionen Franken hat der Kanton Baselland eines der bekanntesten Bauwerke des Baselbiets restauriert. Das Burg-Erlebnis soll ab diesem Herbst noch intensiver sein.

Eines der beliebtesten Baselbieter Ausflugsziele ist nach vier Jahren Bauzeit wieder uneingeschränkt zugänglich und glänzt wie «neu». Bild: Kenneth Nars

Würden die Landvögte und Grafen die heutige Farnsburg als «ihre» Burg erkennen, wie sie diese ab 1330 hoch über den Baselbieter Tälern aufbauten? Vermutlich ja. Zumindest viel eher noch als dies vor gut einem Jahrhundert der Fall war. Damals, als der Ururgrossvater von Markus Dettwiler die Farnsburg und den dazugehörigen Hof kaufte, wurde die Ruine abschätzig noch als Steinhaufen bezeichnet, wie der heutige Besitzer erzählt.

Die Menschen aus den umliegenden Dörfern hatten der Burg über die Jahre hinweg viele Steine genommen, um ihre eigenen Häuser zu bauen. Was also deren Herrscher über Jahrhunderte aufgebaut und entwickelt hatten, war zusehends wieder verschwunden. Der stolze Machtbau oben auf dem Farnsberg war zu einer kümmerlichen Ruine verkommen.

Der stellvertretende Leiter der Baselbieter Kantonsarchäologie, Christoph Reding, vor dem «Palas», dem einstigen Herzstück der Burg. Bild: Kenneth Nars

Erst vor dem zweiten Weltkrieg begann der Wiederaufbau der Burg, wie Kantonsarchäologe Christoph Reding am Fuss der mächtigen Schildmauer erzählt. Ein Jahrhundert später hat der Kanton Baselland nun die zerfallene Ruine grundlegend saniert und den ursprünglichen Grundriss der Burg rekonstruiert. «Indem man die Burgruine 1930 freilegte, wurde sie auch der Witterung ausgesetzt», erklärt Reding. Dies habe wiederum den Zerfall der Farnsburg beschleunigt.

Bauschäden waren vorprogrammiert

Vor sieben Jahrhunderten benutzten die Vorfahren für den Burgbau – wie es der Logik entbehrt – jenes Gestein, das sie am Farnsberg vorfanden. Ein Kalkstein, der mit kugelförmigen Tiefsee-Sedimenten zersetzt ist, was ihn sehr anfällig auf Frostschäden macht. Das Wasser konnte ins Gestein eindringen und sprengte diesen, wenn es im Winter gefror.

«Wir konnten deshalb nicht mehr mit dem lokalen Stein bauen, sondern nahmen frostresistente Steine aus einem Liesberger Steinbruch und aus Tenniken», sagt Reding. Um den zerfallenden Fels und die bestehenden Ruinenmauern zu schützen, hat jene Unterbaselbieter Baufirma, welche bereits die Ruine Pfeffingen in weiten Teilen sanierte, die alten Strukturen mit neuem Gestein eingepackt oder vorgemauert.

Um das Bestand der Farnsburg zu sichern, musste der Kanton die Ruine grundlegend sanieren. Bild: Kenneth Nars

Reding spricht aufgrund der weitreichenden Eingriffe von einem «aussergewöhnlichen» Bauprojekt einer Ruinen-Sanierung. Aussergewöhnlich ist auch deren Preis: 2018 hatte der Kanton einen Kredit von 7.5 Millionen Franken gesprochen, wobei der Bund einen Viertel (rund 1.9 Millionen Franken) übernimmt. Insgesamt verbaute die Baufirma – angeleitet vom erfahrenen Baumeister Peter Saladin – 650 Tonnen Bausteine.

Besonders imposant ist die rekonstruierte Lange Stiege, die zum Palas hochführt, dem einstigen Machtzentrum der Herrschenden. Wer die Treppe emporsteigt, kann sich in die Untertanen einfühlen, die einst mit ihrem Anliegen an den Landvogt gelangten. Wie Reding anhand dieses Beispiels aufzeigte, verlangten die Arbeiten an der Burg immer wieder besondere Lösungen: Unterhalb der Treppe wurden grosse Hohlräume vorgefunden, was einen zusätzlichen Aufwand bedingte. Um den Fels zu sichern, liess der Kanton etwa lange Felsanker einbohren.

Mehr Burg- statt Ruinen-Gefühl

Ein weiterer Höhepunkt der Burg ist die neu erstellte Aussichtsplattform auf der mächtigen Schildmauer. Sie gibt den Blick bis in den Schwarzwald und in die Schweizer Alpen frei. Wer die Plattform erreichen will, muss zunächst eine enge Wendeltreppe hochsteigen, die bei den Sanierungsarbeiten vor dem zweiten Weltkrieg entstanden war. «Auch wenn sie nicht dem archäologischen Befund entspricht, haben wir uns für diese Plattform entschieden», sagt Reding in luftigen Höhen.

Am Samstag wird die fertig sanierte Burg feierlich eingeweiht. Bild: Kenneth Nars

Die Aussichtsplattform und die neuen Brücken, über welche die Burg erschlossen ist, setzen als schwarze Stahlkonstruktionen einen scharfen Kontrast zur historischen Burg. «Damit wollten wir ein architektonisches Führungselement schaffen», erklärt Reding. Allgemein kam der Sicherheit bei der Sanierung eine hohe Bedeutung zu – einstige Schleichwege um die Ruine wurden zugebaut. Die Farnsburg ist dadurch wieder mehr Burg und weniger Ruine.