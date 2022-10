Ausstellung In der Hochphase fast 2000 Mitarbeitende: Isola-Gründer Albert Borer brachte die Industrie nach Breitenbach Das Industriemuseum Breitenbach widmet seine neue Sonderausstellung Albert Borer. Im Jahr 1903 rief er die Schweizerischen Isola-Werke ins Leben. Der Betrieb prägte das Thierstein und das Laufental.

In der Isola stellten die Mitarbeitenden aus indischem Glimmer verschiedene Isoliermaterialien her. zvg/Industriemuseum Breitenbach

Die Gründlichkeit, die ihn später auszeichnete, ist schon in einem privaten Kassenbuch ersichtlich. Fein säuberlich hatte der 23-jährige Albert Borer die Preise für all seine Auslagen aufgeführt: 300 Franken gab er für Bettüberzüge aus, 70 Franken für Porzellangeschirr und 20 Franken für zwei Vogelkäfige.

«Bereits in jungem Alter war er sehr präzis», sagt Maria Cajochen. Die Präsidentin des Industriemuseums Breitenbach hat sich in den vergangenen Monaten mit dem Gründer der Schweizerischen Isola-Werke auseinandergesetzt. Das Kassenbuch ist ab heute gemeinsam mit vielen Fotos und Dokumenten im Museum unterhalb der Aula der Primarschule Breitenbach ausgestellt. Dazu gehören auch die Statuten der Isola und ein Schreiben der Gemeinde Breitenbach aus der Gründerzeit. Damit das Unternehmen sich hier niederliess, erliessen die Behörden ihm in den ersten zehn Jahren die Gemeindesteuern.

Albert Borer gründete im Jahr 1903 die Schweizerischen Isola-Werke in Breitenbach. zvg/Von Roll

Dass sich das Industriemuseum mit Albert Borer auseinandersetzt, kommt nicht von ungefähr. Die Geschichte von Breitenbach ist untrennbar mit dem Visionär aus dem Nachbardorf Büsserach verbunden. Im Oktober 1922 starb er mit 47 Jahren an einem Schlaganfall. Den 100. Todestag nimmt das Museum zum Anlass für eine Sonderausstellung, die bis im März zu sehen sein wird.

In der Hochphase arbeiteten fast 2000 Personen in der Isola

Im ausgehenden 19. Jahrhundert litt Breitenbach wie viele bäuerliche Ortschaften unter Arbeitslosigkeit. Durch den Aufschwung der Industrie gelang es, diesen Trend zu stoppen. Der mit Abstand wichtigste Betrieb für den Thiersteiner Hauptort waren die 1903 aus der Taufe gehobenen Schweizerischen Isola-Werke. Die Isola belieferte als erste Firma weltweit die Elektroindustrie mit verschiedenen Isoliermaterialien aus indischem Glimmer. Albert Borer hatte schon früh die steigende Bedeutung der Elektroindustrie erkannt.

Mit den Jahrzehnten entwickelte sich die Firma aus dem Schwarzbubenland zu einem international angesehenen Unternehmen. Es gibt kaum jemanden im Thierstein und im angrenzenden Laufental, bei dem nicht zumindest ein Familienmitglied einst in der Isola tätig war. Auch für wenig ausgebildete Personen bot der Betrieb eine Arbeitsstelle. In der Hochphase in der 1960er-Jahren waren rund 1800 Menschen in den Produktionshallen entlang des Bachs Lüssel tätig.

Als das Unternehmen seine Blütezeit erlebte, war der Firmengründer bereits verstorben. Die Früchte seiner Arbeit konnte er jedoch als Patron schon in den ersten beiden Jahrzehnten der Isola geniessen. Gleichzeitig war er auch ausserhalb der Fabrikmauern äusserst aktiv: In einem der Texte in der Ausstellung heisst es dazu:

«Ein Mann wie Albert Borer konnte sich nicht in einen stillen Winkel verkriechen, um sich nur den Aufgaben der Isola-Führung zu widmen. In jedem Dorf hatte er seine Vertrauensmänner und Freunde.»

Nicht nur war er Mitgründer des Breitenbacher Turnvereins und nahm an Komiteesitzungen der Gemeinnützigen Gesellschaft teil. Als Mitglied der FDP gehörte er während 14 Jahren als Vertreter des Schwarzbubenlands dem Solothurner Kantonsrat an. Museumspräsidentin Maria Cajochen sagt: «Seine Vielseitigkeit war aussergewöhnlich.»

Die Geschichte soll in der Überbauung zu sehen sein

Im Industriemuseum Breitenbach knüpft die neue Schau an die Dauerausstellung an. Im Gegensatz zu vielen anderen ländlichen Museen hat sich die ehrenamtlich betriebene Institution spezialisiert. Ausgestellt sind Objekte aus den drei grossen Breitenbacher Industriebetrieben Isola, Brac und Bandfabrik.

Die Büste von Isola-Gründer Albert Borer ist derzeit im Industriemuseum Breitenbach zu sehen. Kenneth Nars

An der Passwangstrasse produzieren Brac und Bandfabrik noch heute. Die einstige Isola gehört seit dem Jahr 1988 hingegen zum Solothurner Industriekonzern Von Roll, der seinen Sitz sogar nach Breitenbach verlegte. In dessen Eingangsbereich ist eine Büste von Albert Borer zu finden, die ebenfalls den Weg ins Industriemuseum schaffte.

Die Produktion der Von Roll wurde in den vergangenen Jahren nach und nach ganz nach Büsserach verlegt. Wenn man so will, kehrte die Isola in die Geburtsgemeinde des Gründers zurück.

In Breitenbach entstand auf dem ehemaligen Isola-Areal mit dem Lüsselpark ein neues Dorfquartier mit Wohnungen, Läden und Gewerbeflächen. Eine ähnliche Mischnutzung stellt sich die Steiner Investment Foundation vor, welche der Von Roll rund elf Hektaren Land abgekauft hat. In Breitenbach findet derzeit die öffentliche Mitwirkung zum räumlichen Teilleitbild für das Areal statt. Museumspräsidentin Maria Cajochen hätte einen Wunsch für das Grossprojekt:

«Es wäre toll für Breitenbach, wenn die Geschichte des Geländes auf irgendeine Art und Weise spürbar wäre.»