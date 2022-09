Auszeichnung «Integrative und identitätsstiftende Wirkung» – Kloster Mariastein erhält Anerkennungs-Preis Die Vereinigung für eine Starke Region Basel/Nordwestschweiz verleiht den diesjährigen Anerkennungspreis an das Kloster Mariastein. Der Preis soll besondere Bemühungen honorieren, welche die Zusammenarbeit zwischen den Nordwestschweizer Kantonen fördern oder der ganzen Region von Nutzen sind.

Das Kloster Mariastein ist ein überregionaler Treffpunkt. Jetzt gibt es dafür eine Auszeichnung. Nicole Nars-Zimmer

Die Zusammenarbeit unter den Kanton in der Nordwestschweiz soll weiter gefördert werden, denn eine Verbesserung dieser sei «nach wie vor notwendig», schreibt die «Vereinigung für eine Starke Region Basel/Nordwestschweiz» in einer Mitteilung. Sie gibt bekannt: Der diesjährige Anerkennungspreis geht an das Kloster Mariastein.

Die Vereinigung begründet ihre Wahl damit, dass das Kloster als Wallfahrtsort Menschen aus der ganzen Region verbinde und eine integrative und identitätsstiftende Wirkung als Ort der Begegnung aufweise. Ausschlag zur Verleihung zum aktuellen Zeitpunkt gab das Projekt «Mariastein 2025». Hier werde «die Trägerschaft neu aufgestellt, der Klosterplatz umgestaltet, die Klosterbibliothek geöffnet und die Wallfahrt neu ausgerichtet». Damit lege die Klostergemeinschaft unter Abt Peter von Surys Leitung den Grundstein, dass Mariastein auch weiterhin als Treffpunkt überregionaler Bedeutung fungieren könne.

Der Anerkennungspreis wird zum 22. mal verliehen. Die Verleihung findet am Donnerstag, 27. Oktober 2022, um 18:00 Uhr in der Mehrzweckhalle Witterswil in Solothurn statt. Der Preis wird von der UBS Switzerland AG und dem Kanton Solothurn unterstützt.