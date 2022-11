Autobahn Der Rheintunnel kommt – was das für die Freizeitgärten genau bedeutet, ist unklar Die unterirdische Strassenumfahrung unter der Stadt Basel braucht Platz, sowohl provisorisch während des Baus als auch definitiv. Doch die Gartenvereine, die am meisten darunter leiden, werden im Ungewissen gelassen.

Die Familiengärten im Gebiet Scheuerrain (im Hintergrund) sollen dem Bau des Rheintunnels weichen. Kenneth Nars

Angie Meier, Präsidentin des Familiengärtnervereins Birsfelden (FGVB), erhält derzeit viele E-Mails. Die Pächterinnen und Pächter sind verunsichert.

«Sie wissen nicht, ob sie mit ihrem Garten langfristig planen können, und investieren nichts mehr.»

Grund ist der Rheintunnel, die Autobahn, die Basel unterirdisch umfahren soll. Die Baustelle wird über zehn Jahre lang viel Platz beanspruchen, voraussichtlich von 2029 bis 2040, es sollen zudem Flächen definitiv verbaut werden – und für beides sollen Familiengartenareale Platz hergeben. Am stärksten betroffen ist der FGVB im Gebiet Scheuerrain in Birsfelden mit über hundert Gartenparzellen. Meier sagt:

«Lange hiess es, wir müssten nur zwei bis drei Reihen Parzellen entlang der Hafenbahn hergeben, weil diese verschoben wird.»

Doch neulich wurde bekannt, dass das Areal zusätzlich während der Bauzeit als Installationsplatz gebraucht wird. Damit müssten wohl sämtliche Parzellen im Scheuerrain verschwinden, wenn auch ein Teil «nur» während über zehn Jahren. Davon sei bisher nie die Rede gewesen, so die Präsidentin.

Brief schafft auch nicht mehr Durchblick

Nicht weiter helfen die Briefe, die die Pachtenden persönlich erhalten haben, sowohl vom Bundesamt für Strassen (Astra), das die neue Autobahn erstellen und planen wird, als auch von den Landeigentümern des Gebiets Scheuerrain, der Gemeinde Birsfelden und der Christoph-Merian-Stiftung. In den Schreiben wird angekündet, dass die Gärten vom Bau betroffen seien. Ein Satz ist in allen Briefen fast gleich:

«Zum jetzigen, frühen Zeitpunkt sind noch nicht alle Details bekannt.»

Mehr Informationen gebe es voraussichtlich Ende 2023. Diese Unsicherheit gibt den Gartenfreunden zu schaffen, wie Meier erklärt: «Wir müssen damit rechnen, dass wir alle wegmüssen. Es kann aber auch sein, dass das anders aussieht, wenn die detaillierte Planung vorliegt.» Sie kann sich zum Beispiel vorstellen, dass zum Abstellen von Baumaterial und -maschinen Flächen im Hafen beansprucht werden. So würden die Gärten verschont.

Hoffnung auf Entschädigung

Angesichts all dieser Fragezeichen weiss die Vereinspräsidentin nicht, was sie den verunsicherten Pächterinnen und Pächtern antworten soll – etwa, wenn sie fragen, ob sie einen Ersatzgarten angeboten erhalten, und wenn ja, wo. Viele wollen auch wissen, ob sie für die Investitionen, die sie im Lauf der Jahre in ihrem Garten getätigt haben, entschädigt werden, vor allem für den Bau der Gartenhäuschen. Meier fühlt sich im Stich gelassen:

«Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir können nichts planen.»

Manche Pächter haben sich damit abgefunden, nur noch bis zum Baubeginn 2029 bleiben zu dürfen. Andere hoffen auf einen Ersatzgarten. Solche zu finden, ist das Ziel einer Arbeitsgruppe, in der die Kantone Basel-Stadt und Baselland und die Gemeinden Birsfelden und Muttenz Einsitz nehmen, wie aus der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion zu erfahren ist. Die Arbeitsgruppe hat schon mehrmals getagt – die Gartenvereine wurden nicht einbezogen.

Auch wenn Gemeinden möchten: Sie haben keinen Platz mehr

Allzu viel erhofft Meier sich sowieso nicht von der Arbeitsgruppe. Denn Ersatzgärten zu finden, wird nicht einfach. Im Gegensatz zum Kanton Basel-Stadt gibt es im Baselbiet beim Wegfall von Freizeitgärten kein Recht auf einen Ersatzstandort. Und auch, wenn die Gemeinden Birsfelden und Muttenz guten Willen zeigen, gibt es kaum Spielraum, wie auch Meier weiss:

«Sie haben schlicht keinen Platz für neue Gärten.»

Von den derzeit insgesamt 265 Pachtenden des FGVB sind weniger als 60 nicht aus Birsfelden oder Muttenz – die Flexibilität, einen Garten weiter weg anzunehmen, dürfte klein sein. Denkbar ist, dass nach dem Bau zumindest die provisorisch genutzten Teilflächen wieder dem FGVB zur Verfügung gestellt werden. Das Astra schreibt:

«Wie der Scheuerrain künftig nach dem Abschluss der Bauarbeiten und nach dem Rückbau des Installationsplatzes genutzt wird, ist noch offen.»

Doch für die heutigen Gärtnerinnen und Gärtner ist das ein schwacher Trost, wie Meier betont: «Das Gartenhaus und das sonstige Material über zehn Jahre einlagern geht schlecht.»