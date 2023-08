Autobahn Hickhack um Rheintunnel – Birsfelder SP kritisiert Baselbieter Regierung scharf: «Problem nicht verstanden» Die Baselbieter Regierung will keine flankierenden Massnahmen für Birsfelden umsetzen, wenn der Rheintunnel eröffnet ist. Der Tunnel sei Entlastung genug. Nun kritisiert die Birsfelder SP die Regierung mit Blick auf die heutigen Blechlawinen scharf.

Birsfelder Blechlawinen: Der Ausweichverkehr von der Autobahn A2 macht der Gemeinde seit Jahren schwer zu schaffen. Bild: Kenneth Nars

Die Blechlawinen zu Stosszeiten sind in Birsfelden berüchtigt und weit über die Gemeinde hinaus bekannt. Die Gemeinde muss heute grosse Mengen des Überlast-Verkehrs von der Autobahn A2 schlucken. Das ist mitunter ein Grund, weshalb die Baselbieter Regierung den Rheintunnel will. Dieser wird nach Ansicht des Kantons der Gemeinde sogar so viel Entlastung verschaffen, dass keinerlei weitere flankierende Massnahmen erforderlich seien werden.

Dies schrieb die Regierung zumindest in ihrer Antwort auf die Interpellation von SP-Landrat Thomas Noack, die am Mittwoch publiziert wurde. Die Realisierung des Rheintunnels auf das Jahr 2040 hin sei Entlastung genug und damit die einzige und eigentliche Massnahme zur Lösung des Birsfelder Verkehrsproblems.

Vorwurf an die Regierung: Sie schätze die Situation falsch ein

Nun kommt scharfe Kritik aus der Gemeinde selbst. Die SP-Sektion Birsfelden zeigt sich empört über die Ansicht der Regierung. «Der Regierungsrat zeigt, dass er weder die aktuellen Probleme noch die Verkehrsplanung verstanden hat», schreibt die Partei in scharfem Ton.

«Der Rheintunnel wird für Fahrten in die nahen Quartiere Basels, nach Muttenz oder ins Industriegebiet Schweizerhalle keine Alternative bieten. So wird auch künftig viel Autoverkehr ungehindert Birsfelden durchqueren und die Lebensqualität hier belasten», heisst es weiter. Die Regierung werde dazu aufgerufen, sich jetzt für konkrete Massnahmen einzusetzen. Der Gemeinderat von Birsfelden soll dafür ebenfalls den Druck erhöhen.

Die zu erwartende Belastung der Grenzgemeinde zu Basel ist gross. Darin sind sich verschiedene Parteien in und um die Gemeinde einig. So ist vorgesehen, dass Birsfelden zum Bauplatz am südlichen Tunnelportals wird. Das dürfte angesichts der Planungen zehn Jahre lang Bauarbeiten sowie Hin- und Abtransporte von Bauschutt bedeuten. Auch eine Aushubwaschanlage ist in der Gemeinde vorgesehen. Unter anderem werden dafür über 150 Familiengärten in der Umgebung entfernt.