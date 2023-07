Baselland Viele Autoeinbrüche: Gemeinde Aesch und Polizei werden jetzt aktiv In der ganzen Region wird mehr eingebrochen. Aesch ist nicht besonders stark betroffen, aber die Verunsicherung ist dort besonders gross. Der Gemeinderat und die Baselbieter Polizei ergreifen jetzt Massnahmen.

Das erleben derzeit viele in Aesch: Diebstähle aus Autos. Symbolbild: Christoph Bisel/Fotolia

Derzeit geht eine Einbruchswelle über die Region. Besonders auf Autos, aber auch auf Wohnungen haben es die Missetäter abgesehen. «Wir haben im Zeitraum Januar bis Juni kantonsweit eine mässige Steigerung der Fälle der geringfügigen Vermögensdelikte zu verzeichnen», sagt Adrian Gaugler, Sprecher der Baselbieter Polizei. Aesch, das erklärt er auf Anfrage, ist nicht stärker betroffen als die übrige Nordwestschweiz.

Doch die Verunsicherung in Aesch scheint trotzdem grösser zu sein als anderswo. Viele Bürgerinnen und Bürger haben sich bei der Gemeinde und der Polizei gemeldet, nachdem bei ihnen eingebrochen worden ist. Mehrere Aescher berichten der bz, dass in ihrem Auto Wertsachen verschwunden sind. In sozialen Medien ist zum Beispiel davon zu lesen, wie während des Lüftens am Morgen Einbrecher durch ein Fenster stiegen oder wie langjährige Aescher wegen der Unsicherheit aus der Gemeinde wegziehen wollen.

Hotline zu Asylunterkunft

Jetzt reagieren der Gemeinderat und die Kantonspolizei auf diese «Sicherheitsfragen», wie sie in einer Medienmitteilung schreiben. Sie stellen «verstärkte Patrouillentätigkeiten» in Aussicht. Die Gemeindepolizei ist vermehrt unterwegs und ist jetzt unter einer Handynummer erreichbar, damit Verdächtiges rasch gemeldet werden kann. Zudem wird an die Hotline betreffend Asylunterkunft Löhrenacker erinnert.

Im August organisiert die Kantonspolizei auf Wunsch der Gemeinde eine «Informations- und Aufklärungsveranstaltung», in der es um präventive Massnahmen geht, die jede und jeder selber ergreifen kann, etwa keine Wertsachen im Auto liegen zu lassen. Es werden «ausgewiesene Sicherheitsfachleute» anwesend sein.

Auf Facebook toben die Wutbürger

Eine wohl kleine, aber laute Minderheit in Aesch wird dies kaum überzeugen. Denn manche in Aesch empfinden die aktuelle Sicherheitslage als so heftig, dass sie nicht mehr daran glauben, dass der Staat sie schützen könne. In der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Aesch BL, wenn du ...» tobt derzeit ein Wutbürgerkrieg. Der Tenor: Die Behörden nähmen die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger nicht ernst, die Polizei handle sowieso nicht.

In der Gruppe findet die Idee Anklang, eine Bürgerwehr zu bilden, die auf eigene Faust in den Aescher Strassen für Ordnung sorgt. Einige gehen noch weiter und geben konkrete Tipps, wie die Einbrecher mit Gewalt ferngehalten werden können. Die Stimmung ist aggressiv. «Ich muss meine Kinder schützen», sagt ein bz-Leser, der anonym bleiben will.

In Bürgerwehren macht man sich rasch strafbar

Zu solchen Wutausbrüchen auf Facebook will sich die Gemeinde nicht äussern. Kantonspolizeisprecher Gaugler sagt: «Wir haben Kenntnis von den Diskussionen in den sozialen Medien und lassen diese in unsere Lagebeurteilung einfliessen. Allerdings spielen auch weitere Faktoren dabei eine Rolle.» Dass die Polizei bei Anrufen aus Aesch systematisch nicht ausrücke, bestreitet er. «Aber wir haben 86 Gemeinden im Kanton. Es kann aufgrund der beschränkten personellen Ressourcen und der aktuellen Lage zu einer Priorisierung kommen.»

Er betont zudem, dass die Polizei das Sicherheitsdispositiv ständig der aktuellen Lage anpasse. «Das kann unter anderem sichtbare polizeiliche Präsenz sein, oder auch zivile Elemente.»

Zum Thema Bürgerwehren sagt Gaugler: «Wir sind grundsätzlich immer dankbar über Hinweise aus der Bevölkerung, aber mit klar definierten Spielregeln.» Die Tätigkeiten müssten sich auf «Beobachten» und «Melden» beschränken, «alles andere ist Sache der Polizei». Sonst könne man selbst sehr schnell mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Deshalb rät die Polizei von «Bürgerwehren» ab.