Bahnausbau Kein Geld für das Nadelöhr Pratteln: In den beiden Basel ist der Frust gross Der Bundesrat will im aktuellen Ausbauschritt für die Bahn auf ein 500-Millionen-Projekt in Pratteln verzichten. Dieses hätte einen Viertelstundentakt nach Rheinfelden ermöglicht. Die beiden Basel und der Kanton Aargau kritisieren den Entscheid.

Der Bahnhof Pratteln als Nadelöhr: Aus dem erhöhten Takt in Richtung Fricktal wird vorerst nichts. Archivbild: Nicole Nars-Zimmer

Die Region Basel hat beim öffentlichen Verkehr grosse Pläne. Doch der Bund hat diese nun ausgebremst. Ein entscheidendes Puzzleteil für die Weiterentwicklung der S-Bahn ist nämlich der Ausbau am Bahnhof Pratteln. Dort, wo der Zugverkehr sich in Richtung Fricktal/Zürich und Olten aufteilt, ist der Bahnverkehr schon arg ausgelastet.

«Bund will etwas streichen, das eigentlich schon bewilligt war»

Die sogenannte Entflechtung hätte den Engpass lösen sollen. Ursprünglich war ein 700 Meter langer Tunnel geplant, um die Bahngleise in Pratteln zu entflechten. Entflechten bedeutet, dass die Bahnstränge Richtung Fricktal und Ergolztal vollständig voneinander getrennt werden. Doch der Bund will nun auf dieses Projekt verzichten, wie er am Mittwoch bekannt gegeben hat. Der Baselbieter Baudirektor Isaac Reber (Grüne) kritisiert diesen Entscheid scharf: «Der Bund will etwas streichen, was eigentlich schon bewilligt war. Das schauen wir als Affront gegen eine ganze Region an.»

Isaac Reber (Grüne) kritisiert den Verzicht des Bundes auf das Projekt. Archivbild: Nicole Nars-Zimmer

Ohne die Entflechtung werde man das geplante S-Bahn-Angebot nicht erreichen, glaubt Reber. Neben dem Viertelstundentakt zwischen Liestal und Basel ab 2025 ist mittelfristig gemäss gemeinsamer Planung mit dem Bund auch Richtung Rheinfelden ein Viertelstundentakt vorgesehen. Ohne Entflechtung Pratteln wird dieser S-Bahn-Ausbau zwar nicht verunmöglicht, aber nach Ansicht der Baselbieter Regierung massiv erschwert.

Viertelstundentakt nach Liestal in Gefahr?

Esther Keller (GLP) fordert die Wiederaufnahme der Entflechtung Pratteln. Archivbild: Nicole Nars-Zimmer

Auch Rebers Basler Amtskollegin Esther Keller (GLP) schüttelt den Kopf: «Dieser Entscheid ist aus meiner Sicht unverständlich.» Mit der Streichung der Entflechtung Pratteln gefährde der Bundesrat die Leistungsfähigkeit des Bahnverkehrs in der Region Basel – und damit die Verlagerungsziele auf die Schiene, die ihrerseits zum Klimaschutz beitragen. «Wir werden uns über verschiedene Kanäle dafür einsetzen, dass das Parlament dieses Projekt wieder aufnimmt», sagt Keller.

Emanuel Barth, Leiter der Organisation Trireno, die im Auftrag der Nordwestschweizer Kantone und der angrenzenden Körperschaften in Deutschland und Frankreich den Ausbau der trinationalen S-Bahn plant und koordiniert, ist überzeugt: Pratteln werde bereits mit dem Viertelstundentakt nach Liestal an der Leistungsgrenze sein. «Bereits bei kleinen Verspätungen käme der Verkehr schnell aus dem Gleichgewicht», sagt er. Das geplante Fahrplanangebot könne bis 2035 vermutlich auch ohne Entflechtung in Pratteln garantiert werden, begründet jedoch der Bundesrat den Entscheid.

Zwar stellt sich der Bund hinter den Ausbau der trinationalen S-Bahn Basel. Statt die Bahngleise in Pratteln zu entflechten, will er jedoch in Pratteln zunächst bloss mit angepasster und zeitgemässer Signalisation Verbesserungen vornehmen. Der Zeitpunkt für die Entflechtung wäre ideal gewesen, da aktuell keine Grossprojekte anstehen, sagt Barth. «Ohne Pratteln kann man das volle Potenzial des Herzstücks nicht mehr ausschöpfen. Das Nadelöhr wäre nicht in Basel, sondern würde sich ohne Entflechtung nach Pratteln verschieben.»

Damit werde der Bundesbeschluss von 2013 und das Volks-Ja über die Finanzierung zum Ausbau der Bahninfrastruktur von 2014 nicht berücksichtigt. Damals war für die Entflechtung Pratteln ein Verpflichtungskredit im Umfang von 500 Millionen Franken beschlossen worden. Ohne dieses Projekt werde an dieser neuralgischen Stelle ein stabiles und störungsfreies Nebeneinander von Güter- und Personenverkehr verhindert, argumentiert Trireno.

Allschwil: Grösste Schweizer Gemeinde ohne Bahnhof

Mit dem Ausbau des S-Bahn-Netzes sollen künftig auch Allschwil und Grossbasel-West besser erschlossen werden. Geplant ist hierfür die S-Bahn-Haltestelle Basel Morgartenring. Obwohl der Bund diese positiv bewertete, hat er im vorliegenden Ausbauprogramm keine Mittel für die Planung gesprochen.

Auch dies stösst auf Unverständnis. «Gemessen am ganzen Bahnausbau-Paket geht es um sehr wenig Geld für sehr viele Leute», sagt Regierungsrat Reber. Ähnlich wie im Dreispitz könnte relativ einfach eine Haltestelle am Morgartenring gebaut werden. Allschwil ist mit ihren rund 22'000 Einwohnenden derzeit die grösste Schweizer Gemeinde, die nicht direkt ans Bahnnetz angeschlossen ist. Spätestens 2026 müsse der Bund die Haltestelle doch noch ins Bahnausbau-Programm aufnehmen, fordert Reber.

Würde die Haltestelle parallel zum Ausbau der Elsässerbahn umgesetzt, welcher zwischen 2026 und 2029 vorgesehen ist, liessen sich Synergien nutzen, argumentiert Trireno. Die beiden Basel haben 2022 bereits Gelder für das Vor- und Bauprojekt gesprochen.

Nun im National- und Ständerat Korrekturen anbringen

Florence Brenzikofer (Grüne). Archivbild: Nicole Nars-Zimmer

Auch regionale Verkehrspolitikerinnen im Nationalrat sind mit dem Bundesratsentscheid unzufrieden: Dass Entflechtung Pratteln und S-Bahn-Haltestelle zurückgestellt werden, sei enttäuschend, sagt die Baselbieter Grünen-Nationalrätin Florence Brenzikofer, die auch als Präsidentin der Interessengemeinschaft für den Öffentlichen Verkehr Schweiz (IGÖV Schweiz) amtet. «Ich habe den Eindruck, dass es S-Bahn-Projekte in der Planung des Bundes derzeit generell schwer haben», sagt sie. Für die Region Basel sei das keine gute Nachricht.

Sandra Sollberger (SVP). Archivbild: zvg / Oberbaselbieter Zeitung

Brenzikofer will sich nun im Parlament für Korrekturen am Ausbauprogramm einsetzen. Ähnlich äussert sich die Baselbieter SVP-Nationalrätin Sandra Sollberger: «Wir sind eine starke und zudem wachsende Wirtschaftsregion. Wir müssen Schiene und Strasse ausbauen.» Sollberger will nun mit dem zuständigen Bundesrat Albert Rösti, der ein Parteikollege ist, das Gespräch suchen. Der Zug ist also noch nicht abgefahren.