Bahnausbau Kein Viertelstundentakt nach Rheinfelden: Kantone sind mit Lösung des Bundes unzufrieden Wie befürchtet, verzichtet der Bund auf den Ausbauschritt in Pratteln, der einen Viertelstundentakt nach Rheinfelden ermöglicht hätte. Die beiden Basel und der Kanton Aargau kritisieren den Entscheid.

Der Bahnhof Pratteln als Nadelöhr: Aus dem erhöhten Takt in Richtung Fricktal wird vorerst nichts. Archivbild: Nicole Nars-Zimmer

Ursprünglich war ein 700 Meter langer Tunnel geplant, um die Bahngleise in Pratteln zu entflechten. Mit dieser zweispurigen Zugsunterführung wäre die Kapazität erhöht worden und neben dem Viertelstundentakt nach Liestal auch jener Richtung Rheinfelden möglich gewesen. Vorderhand wird daraus nichts. Das geplante Fahrplanangebot könne bis 2035 ohne Entflechtung garantiert werden, begründet der Bundesrat den Entscheid.

Seit gestern ist er in Stein gemeisselt. Bei «Trireno», die als Organisation dem Projekt Agglo Basel angeschlossen ist und unter anderem die Bahninfrastruktur-Interessen der Kantone Basel-Stadt, Baselland, Aargau und Solothurn vertritt, stösst dies auf Kritik. «Trireno nimmt mit Enttäuschung und Verwunderung zur Kenntnis, dass der Bund eine bereits beschlossene und von ihm selbst als notwendig erachtete Massnahme nun durch eine mittel- und langfristig ungenügende Alternative ersetzt.»

Bund will lediglich Signalisation anpassen

Zwar stellte sich der Bund hinter den Ausbau der trinationalen S-Bahn Basel, aber statt die Bahngleise in Pratteln zu entflechten, will der Bund an jenem Ort, wo sich die Bahnlinien Richtung Olten und Richtung Fricktal aufteilen, bloss mit angepasster und zeitgemässer Signalisation Verbesserungen vornehmen.

Damit werde der Bundesbeschluss aus dem Jahr 2013 und die nationale Volksabstimmung über die Finanzierung zum Ausbau der Bahninfrastruktur, welche 2014 stattfand, nicht berücksichtigt. Damals war ein Verpflichtungskredit im Umfang von 500 Millionen Franken beschlossen worden. Ohne Entflechtung in Pratteln werde an dieser neuralgischen Stelle ein stabiles und störungsfreies Nebeneinander von Güter- und Personenverkehr verhindert, so Trireno.

Auch Allschwil muss warten

Mit dem Ausbau des grenzüberschreitenden S-Bahn-Netzes sollen künftig auch Allschwil und Grossbasel-West besser erschlossen werden. Geplant ist hierfür die S-Bahn-Haltestelle Basel Morgartenring. Obwohl der Bund diese positiv bewertete, hat er bislang keine Mittel für die Planung und Realisierung gesprochen.

Würde die Haltestelle parallel zum Ausbau der Elsässerbahn umgesetzt, welcher zwischen 2026 und 2029 vorgesehen ist, liessen sich Synergien nutzen, so Trireno. Die beiden Basel sprachen 2022 bereits Gelder für das Vor- und Bauprojekt. Nur der Bund lasse auf sich warten, kritisiert die Organisation.