Bahnhofareal Keine Fremdscham-Momente mehr: Nun wird das Liestaler Bahnhofgebäude neu gebaut Mit einer symbolischen Grundsteinlegung beginnen die Arbeiten am neuen Bahnhofgebäude. Für Anreisende gebe es einen würdigen Ankunftsort, für den man sich nicht schämen müsse, findet Stadtpräsident Daniel Spinnler.

Hier entsteht das zukünftige Bahnhofgebäude. Bild: Kelly Spielmann

Pendelnden dürfte sie bereits aufgefallen sein, die mehrere Meter tiefe Baugrube vor dem Liestaler Bahnhof. Das neue Bahnhofgebäude wird hier zu stehen kommen, am Freitag fand der symbolische Baustart statt. Ende 2024 sollen das Bahnhof- sowie ein Wohn- und Geschäftsgebäude und der Verbindungsbau fertig sein.

Bei der Grundsteinlegung wurde zwar kein Grundstein gelegt, dafür aber eine Zeitkapsel gefüllt. Stadtpräsident Daniel Spinnler legte die drei Varianten der diesjährigen Fasnachtsplakette in die Kapsel: Mit dem Sujet «Breitspurig» thematisiert sie passend den Vierspurausbau, der derzeit neben den Immobilienbauarbeiten auf den Gleisen ausgeführt wird. Dazu hat er einen Brief verfasst – «an ein Fasnachtskomitee in der Zukunft, wenn die Kapsel wieder ausgegraben wird», so Spinnler. «Vielleicht gibt es dann ja nur noch virtuelle Plaketten», scherzt er.

So soll das neue Bahnhofgebäude dereinst aussehen. Bild: zvg/SBB

Ebenfalls in die Kapsel schaffen es Visualisierungen des Architekten Andreas Signer, der Jury-Bericht des Architekturwettbewerbs für das Bahnhofgebäude sowie eine Ausgabe der bz vom Tag der Grundsteinlegung.

Ein würdiger Ankunftsort

Das neue Bahnhofgebäude wird als viergeschossiger, lang gestreckter Riegel errichtet und via Verbindungsbau mit dem sechsgeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäude verbunden (siehe Karte) – von Letzterem steht bereits ein erstes Obergeschoss.

Stadtpräsident Spinnler freut sich: «Endlich erhält Liestal einen würdigen Ankunftsort.» Und er erinnert sich an das Jahr 2019 zurück, das Jahr des Spitteler-Jubiläums. Damals durfte Spinnler Bundesrat Alain Berset am Liestaler Bahnhof empfangen – «das war fast ein bisschen ein Fremdscham-Moment», berichtet er. Nach dem «Facelifting», das der Bahnhof nun erhält, werde es solche Momente nicht mehr geben.

Auch Armin Vonwil, Leiter Anlageobjekte Mitte der SBB, nennt den Bahnhof ein besonderes Projekt: «Bahnhof-Neubauten sind nicht unser Kerngeschäft», erklärt er. «Normalerweise sanieren wir Bahnhofgebäude. Das ist auch für uns etwas Besonderes.»

Stadt Liestal baut nebenan die Velostation

Das Bahnhofareal wird gleichzeitig mit dem Vierspurausbau und dem Wendegleis umgesetzt. Im Erdgeschoss des Bahnhofgebäudes werden Verkaufs- und Gastronutzungen sowie das SBB-Reisezentrum mit «Juniorstation» zu finden sein.

So sieht die Baustelle derzeit aus. Bild: Kelly Spielmann

Darüberliegend befinden sich auf drei Etagen Flächen für Büro- und Dienstleistungsnutzungen. Das Untergeschoss ist direkt an die neue Personenunterführung Oristal angebunden und verfügt über eine weitere Verkaufsfläche.

Gleich nebenan in Richtung Emma Herwegh-Platz baut ausserdem die Stadt Liestal: In einer weiteren Baugrube entsteht eine Velostation.