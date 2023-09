Bahnverkehr Birsbrücken-Ersatzbauten verzögern sich – eine Chance für den Kanton? Aus Umweltschutz-Gründen können die SBB die historischen Birsbrücken nicht wie geplant ersetzen. Die Strecke Basel-Münchenstein bleibt daher nur am kommenden Wochenende gesperrt.

Als Bahninfrastruktur haben die Birsbrücken in Münchenstein ausgedient. Bild: zvg

Mit einem schweren Kran wollten die SBB die vorgefertigten Birsbrücken ab November installieren. Wie die bz bereits berichtete, haben die historischen Birsbrücken das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Nun hat aber der Kanton Baselland die Baupläne der SBB durchkreuzt.

Aus umweltrechtlichen Gründen dürfen die Bundesbahnen an der Birs keinen schweren Kran installieren. Dadurch werden die Ersatzbauten der Birsbrücken teurer und komplizierter, wie die SBB am Montag mitteilten. Die Mehrkosten liessen sich noch nicht beziffern.

Ein zweites Leben für die Brücken?

Klar ist, dass sich die Bauarbeiten an der Bahnanlage durch die Planänderung verzögern. Die SBB würden mit den zuständigen Behörden eine bewilligungsfähige Variante ausarbeiten, wie sich die Brücken erstellen liessen, so die SBB.

Für die von Mitte-Landrat Simon Oberbeck eingebrachte Idee, der Kanton könne die Birsbrücken als Fussgänger- und Velobrücke an einem anderen Ort verwenden, könnte die Verzögerung eine Chance sein. Die SBB müssten über eine entsprechende Zweitnutzung vorzeitig Bescheid wissen.

Basel - Münchenstein: Nur eine Wochenendsperre

Weil das Projekt verzögert wird, bleibt die Strecke Basel - Münchenstein nicht wie ursprünglich vorgesehen an vier Wochenenden, sondern bloss an einem gesperrt. Am 23./24. September werden Anpassungen an der Stellwerkstechnik vorgenommen. Dadurch können Züge in kürzeren Abständen folgen, wodurch die Kapazität erhöht wird. Zwischen Basel und Münchenstein verkehren am kommenden Wochenende aufgrund der Bahnarbeiten Ersatzbusse.