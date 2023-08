Bahnverkehr Höchste Eisenbahn in Münchenstein: SBB ersetzen schützenswerte Stahlbrücke über die Birs Die historischen Birsbrücken in Münchenstein erreichen das Ende ihrer Lebensdauer. Sie werden abgebrochen und ersetzt. Der Fahrbahnabschnitt wird zeitweise gesperrt, es verkehren Ersatzbusse.

Die untere Brücke (rechts) wurde 1892 direkt nach dem Bahnunglück gebaut, die obere Brücke ging 1909 in Betrieb. Bild: zvg

Tausende Pendelnde rattern tagtäglich durch die Stahlfachwerke der beiden Birsbrücken in Münchenstein. Wie deren Architektur in den Augen vieler vermutlich an Sensation verloren hat, verblasste wohl auch das Bewusstsein für deren tragische Geschichtsträchtigkeit. Vor über 130 Jahren, im Juni 1891, gab die Vorgängerbrücke dem Gewicht eines voll besetzten Zugs mit zwei Lokomotiven nach. Das Bauwerk, entworfen von Gustave Eiffel, dem Vater des Pariser Eiffelturms, stürzte ein. 73 Passagiere fanden den Tod – bis heute das grösste Bahnunglück der Schweiz.

Beinahe so alt wie die erschreckenden Erinnerungen daran sind mittlerweile auch die 1892 und 1909 gebauten Nachfolgebrücken. Ihre Tage sind aber bald gezählt, wie die SBB in einer Medienmitteilung verkünden. Der steigende Verkehr, vor allem aber der bauliche Zustand machen einen Ersatz «unumgänglich». Mitte August beginnen dazu die Bauarbeiten. Im Frühjahr 2025 sollen die neuen Brücken stehen.

Am 14. Juni 1891 ereignete sich in Münchenstein der bisher grösste Bahnunfall der Schweizer Geschichte. Bild: zvg

Startschuss fällt gerade noch rechtzeitig

Das Hauptziel des rund 28 Millionen Franken teuren Brückenprojekts: Die Züge sollen «die Birsquerung für mindestens weitere 100 Jahre sicher und zuverlässig nutzen können». Eine weiteres Bahnunglück will niemand. Den Startschuss für das Projekt feuern die SBB dennoch keine Sekunde zu früh ab. Wie die bz 2021 berichtete, ergab eine statische Beurteilung, dass die heutigen Brücken nur noch bis 2025 genutzt werden dürfen.

Bei der Gestaltung der neuen Brücken hatte auch der kantonale Denkmalschutz seine Finger im Spiel. Die Stahlkonstruktion, angelehnt an die Vorgängerbrücken, soll so stark wie möglich sichtbar bleiben, lautete die Vorgabe. Denn die Bauwerke sind als schützenswert eingestuft.

Um keine Abstriche bei den Sicherheitsstandards zu machen, mussten die SBB einige Male über die Bücher. Herkömmliche Leitplanken beispielsweise, die einen entgleisenden Zug vor einer Kollision mit dem Fachwerk anhalten, kamen nicht in Frage. Stattdessen sollen nun etwas tiefer liegende Fangschienen gebaut werden, die zumindest bei niedriger Fahrgeschwindigkeit denselben Effekt haben, aber zugleich das ikonische Fachwerk sichtbar lassen.

Wochenendsperren und Bahnersatz nötig

Die neuen Brücken sollen wieder oben liegende Tragwerke aus Stahlfachwerken haben, die aus jeweils acht aneinandergereihten Dreiecken bestehen. Obendurch werden die Fachwerke im Gegensatz zu den heutigen Brücken aber nicht mehr verbunden sein. So können Konflikte mit der Fahrleitung vermieden werden, schreiben die SBB.

Zudem sollen in beide Richtungen und für beide Spuren auf rund 200 Metern Schienen, Schwellen und Schotter ersetzt werden. Für manche dieser Arbeiten müsse der Fahrleitungsabschnitt gänzlich ausser Betrieb genommen werden. Dazu werden die ersten Wochenendsperren im September und Oktober nötig.

Als Ersatz für die S3 fahren zwischen Basel und Münchenstein Bahnersatzbusse, der Schnellzug fährt bis und ab Münchenstein. Weitere Sperren seien im Juni 2024 nötig. Während den Arbeiten kommt es zudem bis April 2025 zu Wegsperren für Fussgänger im Bereich der Brücken und des Birsufers. Umleitungen werden signalisiert.