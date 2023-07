Bahnverkehr Totalsperre Laufen-Delémont: Durststrecke für Röstigraben-Pendelnde dauert bis Mitte August Die Reise mit dem Bahnersatzbus dauert doppelt so lange wie mit dem Zug. Der Graben zwischen den Sprachräumen wächst zwar kurzzeitig an. Langfristig rückten die Deutschschweiz und die Romandie aber näher zusammen, heisst es von beiden Seiten.

«Dieser Zug kann wegen Bauarbeiten nicht weiterfahren», plärrt die Durchsage in der S3 von Basel, als diese am Dienstagnachmittag in Laufen einfährt. Der Zug entleert sich und Reisende Richtung Delémont strömen zum bereitstehenden Ersatzbus.

Der Platz im Gelenkbus reicht just. Einzig in der Velonische gibt es mit zwei vollbepackten Tourenvelos und E-Scootern ein Gedränge. Der Bus braust los. Wegen Strassenbauarbeiten am Bahnhof fährt er zuerst einen Umweg über die Baselstrasse. Erst nach rund 30-minütiger Fahrt quietschen am Bahnhof Delémont die Reifen und alle steigen aus.

Dem Jura bleibt das Nachsehen

Bahnreisende im Laufental atmen zwar auf: Sie haben die Kostprobe für die fünfmonatigen Totalsperre 2025 zwischen Laufen und Aesch überstanden. Nach mehreren Wochen der Nacht- und Wochenendsperren mit Bahnersatz verkehren wieder ausschliesslich Züge. Jurassische Pendelnde nehmen aber bereits seit einem Monat weitaus grössere Strapazen auf sich und müssen sich auch noch bis Mitte August mit dem Aufatmen gedulden.

Seit dem 26. Juni ist zwischen Delémont und Laufen Totalsperre. Die Strecke Delémont–Basel, die mit dem Schnellzug 35 Minuten dauerte, nimmt nun eine ganze Stunde in Anspruch. Während der Sperre Laufen–Aesch dauerte jene Reise sogar fast eineinhalb Stunden.

Die Planung der beiden Streckensperrungen wurde absichtlich so koordiniert, um «die Anzahl der Störungstage zu reduzieren», so die Medienstelle der SBB. Die Durchführung sei aus Kapazitätsgründen auch bewusst auf die Ferienzeit angesetzt worden. Auf der eingleisigen Strecke Delémont–Laufen führen die SBB «gebündelte Unterhaltsarbeiten» durch. Dabei werden das Gleis auf einer Strecke von neun Kilometern sowie zwei Bahnübergänge erneuert. Die Sperre wird zudem für Unterhaltsarbeiten im Vorbourg-Tunnel genutzt.

Fernverkehr meidet das Laufental

Auch wenn sich die Pendlerströme an der Sprachgrenze stark reduzieren, sassen 2022 laut der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion doch rund 900 Personen täglich in der S3 zwischen Laufen und Delémont. Zum Vergleich: Zwischen Laufen und Basel waren es 7500 Personen. Viele der Passagiere sind Jurassier, die in Basel arbeiten. Auch Studierende oder Schulkinder waren vor den Sommerferien betroffen: Für bilinguale Klassen am Gymnasium in Laufen begann der Unterricht jeden Morgen etwas später.

Auch für Fernverkehrpassagiere, zu denen die SBB keine Zahlen herausgeben, ist es ein herber Schlag. «Ich nahm heute zum ersten Mal den Ersatzbus», erzählt ein Mann aus Biel am Dienstagnachmittag, als er in Delémont auf den Zug umsteigt. Um seine Partnerin in Saint-Louis zu besuchen, reiste er vergangenen Monat stets über Olten. Eine Bus-Odyssee durch das Laufental wollte er sich ersparen. Angenehm sei es auch jetzt nicht, sagt er. «Aber man hat ja keine Wahl.»

Momentaner Nachteil für künftige Vorteile

Was im Baselbiet oft vergessen geht: Auch der Jura blickt stark Richtung Basel. Diesen Blick vermögen die jetzigen Umstände nicht zu vernebeln, auch wenn der Sprung über den Röstigraben zuweilen etwas mehr Anlauf braucht. Die Ersatzbusse führen «zu einigen Unannehmlichkeiten», macht Caroline Theurillat, Kommunikationsbeauftragte der Stadt Delémont, klar. «Doch wir pflegen sehr gute Kontakte mit dem Laufental und der Region Basel und sehen unsere Beziehungen in keiner Weise beeinträchtigt.»

Der Jura erfuhr zwar gerade einen «doppelten Nachteil» mit zwei Bahnersatzstrecken, meint auch der Laufentaler Landrat Linard Candreia. Doch seien das «momentane Nachteile für zukünftige Vorteile». Mit der Doppelspur Grellingen-Duggingen kommt ein zweiter Schnellzug pro Stunde zwischen Basel und Biel. «Dadurch rückt die Romandie der Deutschschweiz noch näher.»

Noch immer liege in der Beziehung der beiden Sprachräume «viel Potenzial brach», so Candreia. Doch nach einigen Jahren des Stillstands nach dem Laufentaler Kantonswechsel sei man längst auf dem richtigen Weg. Das Laufental nehme seine Funktion als Scharnierstelle zwischen den Kulturräumen wahr und diverse Projekte, wie die bilinguale Matur, tragen bereits Früchte.