Bakterien Titterten muss sein verunreinigtes Trinkwasser chlorieren Bei einer Routinekontrolle wurden Bakterien bemerkt. Ungewiss ist, wie lange das Wasser zusätzlich desinfiziert werden muss.

Im Trinkwasser von Titterten sind Pseudomonaden entdeckt worden. Archivbild: Kenneth Nars

Im Titterter Trinkwasser sind am vergangenen Freitag während einer Routineuntersuchung und nach einer anschliessenden genaueren Analyse Pseudomonaden festgestellt worden. Dies sind Bakterien, die verbreitet im Wasser und in feuchter Umgebung vorkommen können. Überprüft werde das Vorkommen von Pseudomonaden vor allem in Schmierfetten und Kosmetika, sagt Tittertens Gemeindepräsidentin Verena Heid.

Für gesunde Menschen keine grosse Gefahr

Dem Trinkwasser wird seit Freitag vorübergehend Chlor beigemischt, damit es den gesetzlichen Qualitätsanforderungen entspricht. Diese Massnahme erfolgt auf Empfehlung des kantonalen Amts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. Dabei kann der Geschmack des Wassers beeinträchtigt werden.

Bei Chlor handle es sich um eine zulässige Substanz, die im Rahmen der beigefügten Menge für die menschliche Gesundheit unbedenklich sei, schreibt die Gemeinde Titterten in einer Mitteilung. Wie lange das Trinkwasser noch zusätzlich desinfiziert werden muss, sei offen, erklärt die Gemeindepräsidentin. «Es kann ein längerer Prozess sein.»

Das belastete Trinkwasser stelle für gesunde Menschen keine grosse Gefahr dar, heisst es weiter. Pseudomonaden sterben bei Temperaturen ab 55 Grad Celsius ab. Für Personen, die einer Risikogruppe angehören, können die Bakterien – meist nach äusserlichem Kontakt mit kontaminiertem Wasser – gesundheitsgefährdend sein: ältere oder geschwächte Leute, solche mit eingeschränktem Immunsystem, Diabetiker, Kleinkinder und Säuglinge.

Die Titterter Dorfbevölkerung hat Verständnis für diese Situation. Gemeindepräsidentin Verena Heid sagt:

«Bis jetzt haben wir keine negativen Reaktionen erhalten.»