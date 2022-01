BAsel Rialto-Sanierung: Hallenbad ab Mai für zwei Jahre geschlossen Ab Februar wird das Wohn- und Geschäftsgebäude «Rialto» an der Birsigstrasse saniert. Das Hallenbad ist dafür zwischen Mai 2022 und August 2024 zu.

Das ganze Gebäude wird saniert. Roland Schmid

Eröffnet wurde das Rialto-Gebäude inklusive Hallenbad im Untergeschoss im Jahr 1934. Im Februar beginnt nun die Gesamtsanierung, wie das Basler Erziehungsdepartement in einer Mitteilung schreibt.

Die noch gute Bausubstanz könne dabei erhalten bleiben. Neben den Wohnungen werde auch das Restaurant erneuert und den geltenden, betrieblichen Vorschriften angepasst. Weil das Sozialversicherungsgericht an einen neuen Standort zieht, könne auch zusätzlicher Wohnraum entstehen.

Baustart zur Gartenbadsaison

Im Mai beginnt schliesslich die Gesamtsanierung des Hallenbads. Dieses ist dafür vom 2. Mai 2022 bis voraussichtlich am 31. August 2024 geschlossen. Mit dem Baustart beginne auch die Gartenbadsaison, so das Erziehungsdepartement, zudem stehe mit dem Schulhallenbad Kirschgarten eine Ersatzfläche zur Verfügung, wo mittags, abends und am Wochenende gebadet werden kann.

Das Hallenbad soll durch den Umbau modernisiert und den heutigen Bedürfnissen angepasst werden. Die Garderoben mit Duschen und die Betriebsräume werden neu organisiert, der Saunabereich vergrössert und das Angebot mit einem zweiten Lernschwimmbecken erweitert. Der Eingang zur Birsigstrasse hin wird ebenerdig gestaltet und ein zusätzlicher Lift erleichtere die Erreichbarkeit innerhalb des Gebäudes.