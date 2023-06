Baselbiet Versammlung in der St. Jakobshalle war gestern: Wie die BLKB drei Volksfeste schmeissen will Die Bank geht aufs Land. In Pratteln, Sissach und Laufen gibt es im Spätsommer drei öffentliche Veranstaltungen mit Festwirtschaft, Polit-Reden und Musik. Die Bank will so zudem «Nachhaltigkeitsprojekte realisieren».

Die Anlässe der BLKB in der Joggelihalle gehören der Vergangenheit an. Bild: Martin Toengi

Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) wechselt die Form ihrer Zertifikatsversammlung. Für rund 6000 Menschen war der Anlass in der St. Jakobshalle ein jährliches Ritual. Die Zertifikatsinhaber genossen ein Abendessen und liessen sich von der Bankführung informieren. Neu finden anstelle dieses Anlasses drei öffentliche Volksfeste im Spätsommer statt: in Pratteln am 26. August, in Sissach am 9. und in Laufen am 16. September.

Zertifikatsinhaber können ordentlich reinhauen

Nebst Gastronomieangeboten von insgesamt 60 lokalen Betrieben und Vereinen, die «vollumfänglich zu ihren eigenen Gunsten wirtschaften», gebe es laut Marius Maissen, Mediensprecher der BLKB, jeweils ab 15 Uhr künstlerische Darbietungen sowie «Interviews und Gespräche mit lokalen Persönlichkeiten». Ab 18 Uhr runden Anna Rossinelli und das Folk-Duo «Florias» die Anlässe musikalisch ab. Wer einen Partizipationsschein hat, erhält einen 50-Franken-Gutschein «zur freien Konsumation des gastronomischen Angebots».

Unter dem Motto «BLKB bei uns» möchte die Bank an den drei Anlässen «mit jeder Gemeinde ein Nachhaltigkeitsprojekt» realisieren, berichtet Maissen. Die drei Kommunen geben im Vorfeld zwei Projekte ein, «die einen nachhaltig positiven Einfluss auf ihre Gemeinde haben sollen». Mittels Online-Voting soll entschieden werden, welches Projekt von der BLKB finanziell unterstützt wird. Eine Fortsetzung an anderen Standorten sei nächstes Jahr geplant.