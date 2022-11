Baselbiet Zu späte Rettungswagen: Kommission fordert dringliche Massnahmen Der Rettungsdienst des Kantonsspitals Baselland erreicht häufig die Hilfsfristen nicht. Die Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission des Landrats wird nun tätig.

Die Rettungswagen des Kantonsspitals Baselland erreichen oft die Hilfsfristen nicht. zvg / Kantonsspital Baselland

Für die Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission des Landrats besteht Handlungsbedarf: Mit einer Dringlichen Motion fordert sie Massnahmen zur Einhaltung der oft unterschrittenen Hilfsfristen beim Rettungswesen im Baselbiet. Die Kommission wird die Motion in der Parlamentssitzung am kommenden Donnerstag einreichen.

Wie die bz berichtete, erreicht der Rettungsdienst des Kantonsspitals Baselland die vorgegebenen Hilfsfristen des Branchenverbands häufig nicht. Die Richtlinien schreiben vor, dass Rettungsdienste bei 90 Prozent der Notfalleinsätze innerhalb von 15 Minuten am Einsatzort sein müssen. Der Rettungsdienst des Kantonsspitals Baselland erreicht diesen Wert häufig nicht.

Besonders tief ist die Einhaltung der Hilfsfristen in den Bezirken Waldenburg und Sissach. Der Kanton Baselland veröffentlichte die Zahlen aufgrund mehrerer Vorstösse von Landrat Marc Scherrer. Im Laufental, wo der Mitte-Parlamentarier lebt, liegen die Hilfsfristen auch häufig unter 90 Prozent.

Dringliche Motionen von Kommissionen sind selten

«Die Unterschreitung der Fristen erfordert nach Auffassung der Kommission rasches Handeln», schreibt die Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission in einer Mitteilung. Die Kommission habe an ihren letzten beiden Sitzungen vertiefte Einblicke in die Versorgungsleistungen der drei auf Kantonsgebiet tätigen Rettungsunternehmen erhalten.

Mitte-Landrat Marc Scherrer hat mehrere Vorstösse zu den Baselbieter Rettungsdiensten eingereicht. zvg

An ihrer Sitzung am Donnerstag habe die Kommission eine Dringliche Motion beschlossen, «mit der der Regierungsrat beauftragt wird, die Grundlagen für die Einhaltung der Hilfsfristen durch die Rettungsorganisationen zu schaffen und dem Landrat zeitnah eine entsprechende Vorlage zu unterbreiten».

Marc Scherrer, welcher der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission angehört, sagt auf Anfrage: «Ich bin zufrieden. Der Entscheid unserer Kommission ist ein wichtiges Zeichen.» Nun sei die Regierung gefordert, rasch zu handeln und Massnahmen zur Verbesserung des Rettungswesens umzusetzen. Dass eine Kommission eine Dringliche Motion einreicht, ist selten.