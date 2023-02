Baselbieter Fasnacht Parkplatzmisere und viele Baustellen: Bissige Sujets am Liestaler Umzug Auch die Liestaler Fasnächtler machen sich Sorgen um das Klima und die Energiekrise. Am Umzug wird zudem ganz bissig über Aktualitäten gelästert.

13 Bilder 13 Bilder Impressionen vom Liestaler Fasnachtsumzug: Heidellöchler. Juri Junkov

Zwar ist im vergangenen Jahr die Welt ereignismässig gelegentlich fast aus den Fugen geraten, den einheimischen Fasnächtlern ist das aber offensichtlich nicht so eingefahren. Ihre Aufmerksamkeit gilt vielmehr dem lokalen Geschehen. Dabei wurde sowohl Ungereimtes, das einem so richtig auf den Wecker geht, wie auch Erfreuliches, das uns weiterbringt, in vielfältige Erscheinungsbilder und Sujets verpackt und genüsslich ausgespielt.

Nach dreijähriger pandemiebedingter «Fastenzeit» wurde am Sonntag wieder so richtig auf den Putz gehauen und in einem kunterbunten Umzug sozusagen ein fasnächtliches Hochamt zelebriert. Unübersehbar dabei, dass es vom Waggis über die alte Tante bis zum Binggis alle genossen, mit Nachholbedarf und losgelöst von den Alltagsfesseln, für einige Stunden sich selbst zu sein. Klagen übers Klima, das Gespött zum Parkplatz(un)konzept, eine Prise ESAF und Waldenburgerli, sich selber feiern und jubilieren und jede Menge Guggemuusig – solche und andere Themen waren in Liestal die Essenzen für ein buntes Fasnachtspotpourri.

Zum Heulen schön

Die rund 1000 Aktiven in den 75 Formationen, aufgeteilt in Wagencliquen, Pfeifer- und Tambourengruppen, Guggen und Schyssdräckzügli, haben mit unterschiedlich gelungenen Stichelein aufgezeigt, was die Volksseele so berührt. Und da treffen die Tschamauche, die als Bauarbeiter-Waggis die vielen Baustellen aufs Korn nehmen, voll ins Schwarze. Auf ihrem grossen Wagen steht:

«Me chas dreihe, schiebe, plane, sigs wies well, euses Lieschtel isch und bliebt e Gross-Baustell».

Nichts zu motzen haben hingegen die Schnud'rgoofe als Kranzschwinger samt Ehrendame. Die 6 Pfundskerle frohlocken rückblickend aus dem Baselbieter Sporthuus:

«Vo Schönebuech bis Ammel – vom Bölche bis zum Rhy, in Prattele isch s ESAF – und mir si au derby!»

Ums Jubeln gings auch der Milchgugge Liestal. Ihr Sujet «40 Joor Hipp Hipp Hurra» war ihnen Anlass genug, um das Stedtli schränzend und ohrenbetäubend akustisch niederzuwalzen. Mit etwas leiseren Tönen ist die Tambouren- und Pfeiferschule Region Liestal aufgetreten. Die jungen Garden von Rotstab, Halbmond, Excalibur und TPC Bubendorf machten mit dem Sujet «Mir stönde zämme yy» gemeinsame Sache und brauchten sich hinter den übermächtigen Wagen und Guggen nicht zu verstecken. Ihre traditionelle und ursprüngliche Fasnachtsmusik war nämlich zum Heulen schön.

Alles Klima oder was?

Ob Fasnacht oder Politik – an der Klima-Diskussion kommt keiner vorbei. Vorbildlich bringt’s denn auch die Familiengruppe d Leisebärger als Velofahrer auf den Punkt:

«Mir si hüür CO 2 -neutral do ane cho und hei dr Chaare deheime gloh.»

Vielsagend zur Klimakrise sodann auch die rhetorische Frage und zugleich die Pointe der als Bergsteiger kraxelnden Wagengruppe Gränzespränger: «Papi, was si Gletscher?» Zum Thema passte auch der Auftritt der Halbmondclique Frenkendorf. Es scheint, dass die Pfeifer und Tambouren nebst ihrem musikalischen Können auch gute Wetterpropheten sind, denn ihr Sujet «Mir legge eus warm a» passte nämlich treffend zu der Kälte an diesem Sonntag-Nachmittag.

Nicht warm, aber sehr chic angezogen waren die Waggis der Tannzapfesuuger, die zur Feier ihres 45-Jahr-Jubiläums in einer vornehmen Stretch-Limousine vorgefahren sind. Im letzten Teil des Umzugs gab sodann die einheimische Rotstabclique der Fasnacht einen Denkanstoss. Mit ihrem Sujet «Angscht vor eme Sujet» thematisieren sie sozial-kritisch die heutigen Gesellschaftsnormen und geben sich in schneeweissem Kostüm sicherheitshalber neutral.