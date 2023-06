Baselbieter FDP Feine Spitzen gegen Maya Graf: «Sven Inäbnit kann ihr locker das Wasser reichen» Sven Inäbnit, Ständeratskandidat der Bürgerlichen, spricht mit FDP-Nationalrätin Daniela Schneeberger über Gesundheits- und Verkehrspolitik und kritisiert dabei Ständerätin Maya Graf.

Will für die FDP in den Ständerat: der Binninger Sven Inäbnit. Bild: Juri Junkov

«Sven Inäbnit kann Maya Graf locker das Wasser reichen.» FDP-Nationalrätin Daniela Schneeberger kommt bei ihren einleitenden Worten zu ihrem Parteikollegen gleich voll zur Sache. Sven Inäbnit wäre der bessere Ständerat, lautet die unmissverständliche Botschaft der Oberbaselbieterin an diesem Donnerstagabend bei der Felix Transport AG in Arlesheim. Schneeberger hat zum Gipfel mit den Nationalratskandidatinnen und -kandidaten der FDP und Ständeratskandidat Sven Inäbnit geladen. Die Nationalrätin sprach mit den Kandidierenden über Themen der abgelaufenen Sommersession.

Zuerst rückt Daniela Schneeberger Inäbnit ins Zentrum. Er darf über sein Steckenpferd, die Gesundheitspolitik, sprechen. Der Binninger Landrat und Einwohnerrat erklärt, weshalb die Kostenbremse-Initiative, die den Bundesrat ohne verbindliche Massnahmen zu Kostensenkungen zwinge, «untauglich» sei und warum ambulant vor stationär die wichtigste Massnahme für Kostensenkungen im Gesundheitswesen sei. Weiter kam Schneeberger auf die Verkehrspolitik und den Ausbau des Nationalstrassennetzes zu sprechen. Dabei stellte sie die Grünliberalen in die rot-grüne Ecke, weil die Baselbieter Sektion offiziell Maya Graf empfiehlt.

Inäbnit will mehr Strassen

Sven Inäbnit nahm den Ball von Schneeberger dankend auf und platzierte die einzige konkrete Spitze gegen seine Konkurrentin an diesem Abend, in dem er darauf hinwies, dass Maya Graf auf ihrer Website fordert, dass der Kapazitätsausbau bei Strassen und Autobahnen zugunsten von Klima, Umwelt und Lebensqualität gestoppt werden müsse. Kopfschütteln und Raunen bei den rund 35 Parteimitgliedern in der Lagerhalle der Felix Transport AG. Für Inäbnit ist der Ausbau der Strasseninfrastruktur unausweichlich.

Anschliessend stellte Schneeberger den Nationalratskandidatinnen- und Kandidaten Saskia Schenker, Brigitte Treyer, Martin Dätwyler und Ferdinand Pulver (Thomas Eugster und Lucio Sansano fehlten) je eine Frage zu den Themen Renten, Verkehr, Stimmrechtsalter 16 und der Gleichstellung von Menschen mit einer Beeinträchtigung.

Firmenchef gibt den Tarif vor

Wo die Bedürfnisse der Wirtschaft – in diesem Fall der Logistikbranche – liegen, zeigte Fabian Felix, Geschäftsführer der Felix Transport AG in dritter Familiengeneration, auf. Ob Verkehr, Energie, Klima, Cyberkriminalität oder Personalmangel – der Chef von 130 Mitarbeitenden machte den Freisinnigen klar, wo ihr Kompass als Wirtschaftspartei hinzeigen muss. Dafür erntete er aus dem Publikum immer wieder zustimmendes Nicken.

Man darf gespannt sein, ob Sven Inäbnit nach der Sommerpause, wenn der Wahlkampf so richtig losgeht, ähnlich viele Pferdestärken in die Waagschale werfen kann. Nationalrätin Daniela Schneeberger gab dem gemeinsamen Ständeratskandidaten der Bürgerlichen zum Abschluss einen freundschaftlichen Klaps auf den Rücken. Den Schub wird Inäbnit gegen Maya Graf brauchen können.