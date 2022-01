Baselbieter Parlament Brisant: Die nächsten Landratssitzungen finden bei der Wirtschaftskammer Baselland statt Wegen der stark steigenden Coronafallzahlen muss das Baselbieter Parlament erneut ins Exil. Die Wahl des Tagungsorts dürfte allerdings noch zu reden geben: Es handelt sich um das Tagungszentrum der Wirtschaftskammer Baselland in Pratteln.

Seit genau einem Jahr operiert die Baselbieter Wirtschaftskammer vom neuen «Haus der Wirtschaft» an der Hardstrasse in Pratteln aus. Hier werden zumindest die nächsten Landratssitzungen abgehalten. Juri Junkov

Wegen der steigenden Coronafallzahlen zieht der Landrat erneut ins Exil: Die kommende Sitzung des Baselbieter Parlaments vom 13. Januar und wohl auch die folgenden Termine werden im Tagungs-und Eventcenter (TEC) in Pratteln stattfinden, wie es in einer Mitteilung der Geschäftsleitung des Landrats vom Montagnachmittag heisst. Dies dürfte im Baselbiet noch zu reden geben: Das TEC gehört zum «Haus der Wirtschaft», dem Sitz der Wirtschaftskammer Baselland.

In den vergangenen Tagen zeichnete sich bereits ab, dass das Parlament seine ersten Sitzungen im neuen Jahr nicht im Landratsaal in Liestal wird abhalten können. Hier sind die Platzverhältnisse relativ eng. Allerdings wurde im Umfeld des Landrats auch der Wunsch geäussert, dass man für ein erneutes, coronabedingtes Exil dieses Mal im Landkanton bleiben wolle. Von April 2020 bis September 2021 tagte das Baselbieter Parlament - wie auch jenes des Stadtkantons - jeweils im Congress Center Basel. Kurz nach Weihnachten hat sich das Büro des Grossen Rats entschieden, seine Sitzungen vorerst wieder am Messeplatz abzuhalten.

