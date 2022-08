Öffentlicher Verkehr Baselbieter Regierung ist machtlos gegen Schliessung von SBB-Schalter in Sissach Der Regierungsrat antwortet auf eine Interpellation von SP-Landrätin Sandra Strüby-Schaub. Er hat keine Handhabe, den Entscheid der SBB rückgängig zu machen.

Bahnhof Sissach: Hier wird das SBB-Reisezentrum per 1. Oktober 2022 dichtgemacht. Bild: Boris Burkhardt (13. Dezember 2020)

SP-Landrätin Sandra Strüby-Schaub gelangte mit einer Interpellation an den Regierungsrat, nachdem bekannt geworden war, dass die SBB ihr bedientes Reisezentrum im Bahnhof von Sissach per kommenden 1. Oktober dichtmachen wollen. Nun hat die Regierung auf Strübys Fragen geantwortet. Die Exekutive schreibt:

«Da der Regierungsrat keine rechtliche Grundlage hat, um den Entscheid der SBB rückgängig zu machen, musste er die Schliessung zur Kenntnis nehmen.»

Es habe keine Zustimmung zur Schliessung des Reisezentrums in Sissach durch den Regierungsrat gegeben. Zudem habe er auf die Wichtigkeit bedienter Reisezentren, als Grundlage für eine hohe Kundenzufriedenheit, hingewiesen.

Sissach zählte vor der Coronakrise rund 15'500 Kundenkontakte pro Jahr, etwa die Hälfte des Schwellenwerts für Regionalbahnhöfe von 30'000. Die Regierung hält in ihrer Antwort weiter fest, dass knapp 95 Prozent aller Billette und Abonnements selbstbedient vertrieben würden. «Die Kundenwünsche gehen in die Richtung eines bargeldlosen Zahlungsverkehrs am Verkaufspunkt und nicht in Richtung kleiner Reisezentren im Regionalnetz.»

Die Coronapandemie hat die Kundenakzeptanz und Nutzung der digitalen Kanäle weiter beschleunigt.