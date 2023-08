Baselbieter Schulsystem Kritik an Willkür der Lehrpersonen: Beim Übertritt von der Primar in die Sek sollen klare Richtlinien gelten Empfehlungen der Lehrkräfte können den Ausschlag geben, in welchen Leistungszug ein Kind eingeteilt wird. Eine Motion verlangt nun eine Änderung des Systems.

Die Einteilung der Kinder in einen der Sek.-Leistungszüge kann über deren Zukunft entscheiden. Bild: Gaetan Bally / Keystone

Der Übertritt von der Primar- an die Sekundarschule ist ein wichtiger Moment für Schülerinnen und Schüler. Die Einteilung der Jugendlichen in einen der drei in beiden Basel existierenden Leistungszüge A, E oder P der Sekundarstufe I kann über ihre späteren Ausbildungsmöglichkeiten entscheiden. Das Übertrittssystem steht nun in der Kritik, nachdem eine Schülerin an der Primarschule Frenke in Liestal trotz guter Noten aufgrund der Empfehlung der Klassenlehrperson der Eintritt ins Sekundarniveau E verweigert wurde.

Es stellt sich die Frage, wie objektiv und zuverlässig der Übertritt von der Primar- zur Sekundarschule ist. Denn letztlich haben die Lehrpersonen ein Wörtchen mitzureden, wenn es darum geht, die Schülerinnen und Schüler in die verschiedenen Sekundarniveaus einzuteilen. Dies geschieht durch Empfehlungen der Lehrerinnen und Lehrer, welche auf dem allgemeinen Verhalten der Kinder beruhen. Heisst zum Beispiel: Hat ein Kind zwar einen genügenden Notenschnitt für den Übertritt ins Niveau P, kann dieser trotzdem verweigert werden. Ein Grund dafür könnte die von der Lehrpersonal als ungenügend wahrgenommene Sozialkompetenz des Kindes sein.

Anita Biedert (SVP) fordert klare Übertrittsrichtlinien. Bild: Kenneth Nars

Die einzige Möglichkeit, gegen eine solche Einteilung vorzugehen, ist eine Übertrittsprüfung. Deren Abschlussquote ist jedoch seit Jahren sehr gering. Im Jahr 2019 bestanden nur gerade 7,5 Prozent der Prüflinge im Baselbiet die Prüfung. Die SVP-Landrätin Anita Biedert, die derzeit auch für den Muttenzer Gemeinderat kandidiert, sieht darin ein grösseres Problem und fordert mit einer Motion, die sie nach den Sommerferien einreichen wird, klare Übertrittskriterien von der Primar- zur Sekundarschule. Unterstützt wird sie dabei vom Verein Starke Schule beider Basel (SSbB). Dies schreibt der SSbB in einer Mitteilung.

Zweifel an der Objektivität der Lehrkräfte

Laut der Motion führe die Unklarheit über die Übertrittsmöglichkeiten zu Unsicherheit bei den Schülerinnen und Schülern. Auch habe sie ein unbefriedigendes Lernumfeld zur Folge, da man sich über die eigenen Zukunftsmöglichkeiten nicht gänzlich sicher sein kann. Die Motion kritisiert auch die Kraft, die den Lehrpersonen durch das Empfehlungssystem in die Hände gelegt wird, und zweifelt an der Objektivität der Einschätzungen. Dies auch aufgrund des Falls an der Primarschule Frenke, bei dem die betroffene Familie die Einschätzung der Klassenlehrperson als falsch bewertet.

Die Motion fordert den Baselbieter Regierungsrat auf, klare Übertrittsregelungen von der Primar- in die Sekundarstufe I zu erarbeiten. Bei der Promotion der Schülerinnen und Schüler sollen die Noten ausschlaggebend sein – und nicht die weiteren Einschätzungen der Lehrpersonen.