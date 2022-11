Baselbieter Schulwesen Neuer Lehrplan und Stundentafel für die Brückenangebote: «Angepasst an die Anforderungen der modernen Arbeitswelt» Im Anschluss an das Brückenangebot soll allen Baselbieter Jugendlichen der Einstieg in die Berufsbildung ermöglicht werden. Dafür hat der Bildungsrat mit dem Lehrplan die Grundlagen geschaffen.

Für Jugendliche, die keine Lehrstelle finden, gibt es Brückenangebote, die teilweise auch bikantonal geführt und betreut werden. Bild: Manuela Jans-Koch

Individuelle Förderung und Praxiserfahrung. Zwei der Hauptpunkte, die während und nach der Brückenangebote im Fokus stehen. Wie der Kanton Baselland am Donnerstag mitteilt, wurden der Lehrplan und die Stundentafel für ebendiese Brückenangebote beschlossen und auf das Schuljahr 2023/24 in Kraft gesetzt.

Brückenangebote sind für Jugendliche da, die nach der Sekundarschule keine Lehrstelle finden. Mit Beginn des Schuljahres 2023/24 wird die sogenannte «Vorlehre Baselland» in die Brückenangebote integriert. Ausserdem wird es am Ebenrain-Zentrum in Sissach ein Angebot für Jugendliche mit Anspruch auf IV-Unterstützung geben.

Kompetenzzentrum wird geschaffen

Die verschiedenen Brückenangebote werden unter einem Dach zu einem Kompetenzzentrum zusammengeführt. So soll es möglich sein, auf die individuellen Bedürfnisse der Jugendlichen einzugehen. Das Angebot soll sich den Anforderungen der modernen Arbeitswelt anpassen. «Ziel ist, dass die Jugendlichen nach dem Überbrückungsjahr den Einstieg in die berufliche Grundbildung finden», heisst es in der Mitteilung.

Um an Berufspraxis zu kommen, werden sogenannte Brückenpraktika angeboten, die zwischen zwei Wochen und einem Jahr dauern. Bereitgestellt werden diese in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsvertretungen und Betrieben.

Sieben Vorkurse stehen zur Verfügung

Ausserdem besteht auch weiterhin die Möglichkeit, Jugendliche in die sieben Vorkurse der Allgemeinen Berufsfachschule Basel zuzuweisen. Die Vorlehren «Detailhandel» und «Betreuung» stehen Baselbieter Jugendlichen weiter offen.