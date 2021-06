Baselbieter Strafgericht Prozess gegen Regierungsrat Weber: «Der Kanton hat der ZAK einfach das bezahlt, was sie verlangte» In der Verhandlung gegen Volkswirtschaftsdirektor Thomas Weber im Zusammenhang mit der Schwarzarbeitskontrolle ZAK fordert der Staatsanwalt für Weber eine bedingte Freiheitsstrafe von zwölf Monaten. Der Regierungsrat und sein Gehilfe Thomas Keller hätten gewusst, dass die von der ZAK verlangte Entschädigung viel zu hoch waren.

Regierungsrat Thomas Weber geht an Krücken ins Gerichtsgebäude in Muttenz. Begleitet wird er von seinem Anwalt Mark Livschitz (l.) und Regierungssprecher Nic Kaufmann (r.). Bild: Kenneth Nars

Ein Regierungsrat vor Gericht - das kommt in der Schweiz höchst selten vor: Der Baselbieter Volkswirtschaftsdirektor Thomas Weber (SVP) muss sich ab Mittwoch vor dem Baselbieter Strafgericht wegen ungetreuer Amtsführung verantworten. Der Kanton Baselland soll in den beiden Jahren 2014 und 2015 dem Verein Zentrale Arbeitsmarktkontrolle (ZAK) insgesamt 200'000 Franken zu viel überwiesen haben. Die Anklageschrift wirft insbesondere Weber vor, ohne erkennbaren Grund die überhöhten Forderungen der ZAK akzeptiert zu haben. Die ZAK führte in jenen Jahren im Auftrag des Kantons Schwarzarbeitskontrollen auf den Baselbieter Baustellen durch. Ebenfalls auf der Anklagebank sitzt Thomas Keller als Leiter des Kantonalen Amts für Industrie, Gewerbe und Arbeit (Kiga). Ihm wird im gleichen Zusammenhang Gehilfenschaft zur ungetreuen Amtsführung vorgeworfen. Für beide Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

Die bz berichtet laufend...

Mittwoch, 2. Juni Nachmittag: Die Plädoyers

«Der Kanton hat der ZAK einfach das bezahlt, was sie verlangte»: So lautet das Fazit von Staatsanwalt Janos Fabian in seinem Plädoyer. Weber hätte in die Leistungsvereinbarung eingewilligt, ohne zu hinterfragen, was der Kanton dafür genau kriegt. Die Erhöhung der Entschädigung um 270'000 Franken sei beantragt worden, ohne dass ein Mehraufwand belegt worden sei. Auch habe die ZAK kein Budget vorgelegt. Fabian wirft Weber und seinem «Gehilfen» Thomas Keller auch vor, dass sie wussten, dass die Pauschalentschädigung zu hoch war.

Fabian erinnert daran, dass die Staatsanwaltschaft zu Beginn auch gegen die ZAK ermittelt habe, da der Verdacht bestand, die ZAK habe den Kanton getäuscht. Der Verdacht sei zumindest nicht unbegründet gewesen, wie die Ausführungen des ehemaligen ZAK-Geschäftsführers vor Gericht (siehe weiter unten) bestätigten. Das Verfahren wegen Betrugs gegen die Verantwortlichen der ZAK wurde eingestellt. Die Kehrseite sei die Eröffnung eines Verfahrens gegen Verantwortliche des Kantons wegen ungetreuer Amtsführung gewesen, führt Fabian aus.

«Thomas Weber hat sich nicht bereichert»

Weber und die Verantwortlichen in der VGD hätten es unterlassen, schon nur die grundlegenden Vorsichtsmassnahmen zu beachten. Ziel sei zwar nicht die Schädigung des Kantons gewesen, aber, der ZAK einen Vorteil zu verschaffen. Bei der Strafzumessung betont Fabian: «Das Verschulden Webers wiegt nicht allzu schwer». Zu seinen Lasten spreche die doch eher hohe Deliktsumme von 200'000 Franken. Offensichtlich habe er aber nicht mit grosser krimineller Energie gehandelt. «Er hat sich nicht selber bereichert.« Sowohl Weber als auch Kiga-Leiter Keller standen unter Druck der Wirtschaftskammer-Direktoren Hans Rudolf Gysin und Christoph Buser.

Mittwoch, 2. Juni Vormittag: Die Zeugenaussagen

Thomas Weber erscheint wegen Spätfolgen einer Sportverletzung an Krücken vor dem Gerichtsgebäude in Muttenz. Begleitet wird er von seinem Zürcher Anwalt sowie vom Baselbieter Regierungssprecher. Weber gibt gleich zu Beginn an, keine Aussagen zu machen. «Das ist Ihr gutes Recht», antwortet Gerichtspräsident Andreas Schröder. Gleichwohl sei das zu bedauern, angesichts des grossen öffentlichen Interesses, könnte es erhellend sein, mehr von ihm zu den Vorfällen zu erfahren. Webers Anwalt Mark Livschitz interveniert. Man habe dies intensiv besprochen. «Alles, was es zu sagen gibt, werde ich sagen», betont Livschitz. Man sei dankbar, wenn das respektiert wird vom Gericht.

Der Mitangeklagte Thomas Keller verzichtet ebenfalls auf Aussagen, spricht aber in seinem kurzen Statement von einem «absurden Verfahren». Da die beiden auf Anraten ihrer Anwälte schweigen, wird der Prozess ein erstes Mal für eine Stunde unterbrochen. Der erste Zeuge, der ehemalige ZAK-Geschäftsführer Michel Rohrer, ist erst auf 10.15 Uhr vorgeladen.

Hohe Erwartungen der Wirtschaftskammer, die nicht enttäuscht wurden

Zum Vorwurf, Regierungsrat Thomas Weber habe unhinterfragt eine massive Erhöhung der Pauschalentschädigung (von 380'000 auf 650'000 Franken pro Jahr) an die ZAK akzeptiert, äussert sich dann Michel Rohrer. Er sass als ZAK-Geschäftsführer mit am Verhandlungstisch der Sozialpartner mit dem Kanton, verliess aber 2015 die Wirtschaftskammer Baselland. Man habe seitens Wirtschaftskammer subtilen Druck ausgeübt und die Erwartungshaltung zum Ausdruck gebracht, dass die Erhöhung der Gelder genehmigt wird. Dies unausgesprochen als Gegenleistung für die Unterstützung von SVP-Kandidat Weber im Regierungswahlkampf ein knappes Jahr zuvor. Auch sei klar gewesen, dass man notfalls mit anderen Mitteln wie Vorstössen und Initiativen Druck mache, sollten Weber und seine Volkswirtschaftsdirektion nicht Hand bieten. «Diese Erwartungshaltung ist nicht enttäuscht worden - und das hat zumindest mich erstaunt», sagt Rohrer in der Zeugenbefragung.

Rohrer rechnet vor Gericht auch mit seiner früheren Arbeitgeberin, der Wirtschaftskammer Baselland ab. Innerhalb der komplizierten Gefässe innerhalb der Wirtschaftskammer sei Geld hin und her verschoben worden. «War die ZAK bloss ein weiteres Vehikel, um Geld zu machen?», fragt Gerichtspräsident Schröder den Zeugen. «Korrekt», antwortet dieser. Man habe gewusst: Wenn man an Leistungsvereinbarungen des Kantons komme, dann sprudelt das Geld über Jahre, ohne dass man wahnsinnig viel dafür tun müsse. Auch schildert Rohrer, dass die Buchhaltung sehr intransparent war, etwa punkto Verbuchung von Löhnen oder der Berechnung von Raummieten. Wussten Weber und Keller Bescheid von diesen intransparenten Konstrukten? «Bis zu einem gewissen Grad. Vor allem Herr Keller», sagt Rohrer vor Gericht.