Baselbieter Strafgericht Sie beklauten Betagte – einmal sogar mit Gewalt: Zwei Rumäninnen müssen ins Gefängnis Mit der Betrugsmasche «Heizung ablesen» legten zwei Frauen ältere Menschen rein. Nun hat das Baselbieter Strafgericht zwei Rumäninnen zu unbedingten Freiheitsstrafen verurteilt. Ein Beteiligter an einem Raub in Birsfelden ist noch auf der Flucht.

Exklusiv für Abonnenten

Eine Seniorin mit Rollator wurde in Birsfelden Opfer einer Rangelei, die das Gericht nun als Raub taxiert hat. Symbolbild: Severin Bigler

Es war eine merkwürdige Begegnung: Im Oktober 2022 sprach die heute 31-jährige Frau aus Rumänien zusammen mit ihrem Begleiter eine ältere Frau mit Rollator beim Eingang eines Mehrfamilienhauses in Birsfelden an. Gemeinsam fuhr man im Lift nach oben, und das Paar behauptete, man müsse den Heizzähler ablesen und deshalb in ihre Wohnung.

Doch die Bewohnerin wurde misstrauisch, und plötzlich griff das Paar zu Gewalt: Sie schoben den Rollator weg, es gab eine wilde Rangelei, das Paar flüchtete schliesslich mit mehreren hundert Franken Bargeld aus dem Portemonnaie der Birsfelderin. Die Bewohnerin erlitt dabei Verletzungen am Arm und an der Hüfte.

Auf der Strasse einen 91-jährigen Autofahrer gestoppt

Der Mann konnte später identifiziert werden, befindet sich aber auf der Flucht und ist zur Fahndung ausgeschrieben. Die 31-Jährige hingegen konnte am nächsten Tag im Kanton Solothurn festgenommen werden. Dort sprach sie zusammen mit einer 22-Jährigen erneut ältere Bewohner an und versuchte mit der Masche in die Wohnung zu kommen. Danach lenkte die eine Frau jeweils das Opfer ab, die andere schnappte sich das Bargeld.

So hauten sie in Oberbuchsiten eine 92-jährige Frau übers Ohr, in der direkten Umgebung von Solothurn gleich mehrere Personen im betagten Alter. Dort stoppten sie gar auf der Strasse einen 91-jährigen Autofahrer, setzten sich zu ihm ins Fahrzeug und liessen sich zu ihm nach Hause chauffieren, um die Heizung ablesen können. Dabei kassierten sie angebliche Ablesekosten von 10 Franken ein und klauten dem Mann schliesslich 100 Franken aus dem Portemonnaie. Kurze Zeit später wurden sie verhaftet. Am Montag sassen sie wegen der Delikte im Strafjustizzentrum in Muttenz.

Täterinnen beide vorbestraft

Die 31-jährige Frau stammt offenbar aus schwierigen Verhältnissen: Sie hat sechs minderjährige Kinder. Die ganze Familie lebt bei der Mutter in Leipzig. Die 31-Jährige gab an, sowohl rumänische als auch deutsche Staatsbürgerin zu sein. Abklärungen des Bundesamtes für Migration hingegen ergaben, dass sie lediglich die rumänische Staatsbürgerschaft besitzt. Sie hat bereits zehn Vorstrafen, meist wegen ähnlicher Betrügereien.

Auch die 22-Jährige hat seit 2019 fünf Vorstrafen wegen Diebstählen und Betrügereien angesammelt, zudem hat sie in Genf schon im Jahr 2020 einen Landesverweis von fünf Jahren erhalten. Sie dürfte sich also gar nicht mehr in der Schweiz aufhalten.

Zusätzliche Busse wegen sexueller Belästigung

Eher skurril war ein Nebenpunkt der Anklage: Die 31-Jährige hatte den 91-jährigen Mann gefragt, ob er eine Frau brauche. Dabei fasste sie ihm zwischen die Beine. «Weshalb haben Sie das gemacht?», fragte Gerichtspräsident Andreas Schröder. «Er war etwas älter, und ich habe einfach so gespielt», meinte die 31-Jährige kichernd.

Das Dreiergericht verhängte schliesslich für beide Frauen wegen gewerbsmässiger Diebstähle unbedingte Freiheitsstrafen: Die 22-Jährige muss für 16 Monate ins Gefängnis, die 31-Jährige für 24 Monate. Das höhere Strafmass für die 31-Jährige liegt vor allem daran, dass die drei Richter das Gerangel in Birsfelden als Raub einstuften. Zudem erhielt sie einen Landesverweis von sieben Jahren. Für die sexuelle Belästigung des 91-Jährigen erhielt sie zudem eine Busse von 500 Franken. Weil die 22-Jährige ihre bisherige Wegweisung ignorierte, kassierte sie nun einen Landesverweis von 20 Jahren. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.