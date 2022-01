Baselbieter Strafgericht Versuchte Nötigung: Fotos von zwei Mitarbeiterinnen des Baselbieter Migrationsamtes online gestellt Aus Ärger über eine Integrationsvereinbarung hat der Angeklagte die Fotos zweier Migrationsbeamtinnen ins Internet gestellt. Am Mittwoch musste er sich vor dem Baselbieter Strafgericht verantworten.

Die Staatsanwaltschaft stufte das Vorgehen des Mannes als versuchte Nötigung ein und stellte einen Strafbefehl mit einer bedingten Geldstrafe von 40 zu 30 Franken aus. Juri Junkov

«Ich bin hier eigentlich das Opfer und nicht der Täter. Ich habe mich korrekt verhalten», beteuerte der 59-jährige Mann am Mittwoch im Strafjustizzentrum in Muttenz.

Der aus Ägypten stammende Mann lebt seit 2009 als Flüchtling in der Schweiz und hat inzwischen eine B-Bewilligung. Als er im Herbst 2019 die Verlängerung dieses befristeten Ausweises beantragte, antwortete ihm das Migrationsamt, er lebe seit zehn Jahren von Sozialhilfe, weshalb man vor der Verlängerung eine Integrationsvereinbarung prüfen müsse. Ein beiliegender Fragebogen zu den persönlichen Verhältnissen stiess dem Mann dann besonders sauer auf.

Gesundheitlich angeschlagen und ohne Job

«Die Behörden haben mir Fragen gestellt, die nichts mit der Verlängerung meiner Bewilligung zu tun hatten. Ich bin politischer Flüchtling und habe deshalb das Recht auf eine Erneuerung meiner Bewilligung», betonte er. Deutsch spricht er nicht, die Dolmetscherin übersetzte die Verhandlung für ihn auf Englisch.

Der Mann ist gesundheitlich angeschlagen, auch deshalb habe er keinen normalen Job finden können. Die migrationsrechtliche Auseinandersetzung wurde Thema bei den Strafverfolgungsbehörden, als kurz nach einem E-Mail-Wechsel mit dem Mann auf dem Wordpress-Blog der European African Human Rights Organization (EAHRO) die Bilder der Abteilungsleiterin sowie der Sachbearbeiterin des Baselbieter Migrationsamtes mitsamt Namen auftauchten: «The EAHRO accused two Swiss Women of Violating Refugees Human Rights», lautete die Schlagzeile.

«Ich bin unschuldig. Ich habe überhaupt keine Kontrolle darüber, was publiziert wird»

Der 59-Jährige bezeichnet sich zwar als Gründer der EAHRO, beteuerte aber gleichzeitig, er habe mit diesem Beitrag auf der Website nichts zu tun. Er habe zwar versucht, den Beitrag löschen zu lassen, doch die Organisation sei eigenständig. «Ich bin unschuldig. Ich habe überhaupt keine Kontrolle darüber, was publiziert wird», sagte er. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass die Vorwürfe an die zwei Frauen ja korrekt seien. Die Seite ist noch immer online. Dort ist auch ein offener Brief an Bundesrätin Karin Keller-Sutter zu finden, den beiden Mitarbeiterinnen wird dabei vorgeworfen, sie hätten ihn unmenschlich und erniedrigend behandelt.

Allerdings machte er damals per E-Mail auch klar, dass komplette Lebensläufe mit finanziellen und sozialen Details der beiden Frauen wohl bald in den sozialen Medien gepostet würden, sollten sie nicht einlenken. «Ich musste um mein Recht kämpfen. Ich habe nichts verlangt, was illegal war», meinte der Mann dazu. Er habe sich wegen der Verzögerungen immerhin über sechs Monate ohne gültigen Ausweis bewegen müssen.

Versuchte Nötigung und Busse

Die vom Angeklagten ins Visier genommene Abteilungsleiterin sagte am Mittwoch vor Gericht, die Behörden seien dazu verpflichtet, die Integration zu prüfen, dies nehme eine gewisse Zeit in Anspruch. Auch Flüchtlinge müssten sich integrieren, und im konkreten Fall bestünden erhebliche Defizite.

Die Staatsanwaltschaft stufte das Vorgehen des Mannes als versuchte Nötigung ein und stellte einen Strafbefehl mit einer bedingten Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu 30 Franken aus. Dazu kam eine Busse von 400 Franken, Verfahrenskosten von über 1000 Franken sowie die Rechnung des von den beiden Frauen beauftragten Rechtsanwaltes von über 2200 Franken.

Einzelrichter Beat Schmidli bestätigte am Mittwoch den Strafbefehl: Die versteckten Drohungen seien als versuchte Nötigung einzustufen. Wenn er das Gefühl habe, ungerecht behandelt zu werden, hätte er anstelle der Drohungen rechtliche Schritte unternehmen müssen. Dass der Mann keine Kontrolle über die Publikationen habe, wertete der Richter als Schutzbehauptung. Der 59-Jährige kündigte danach umgehend an, dass er das Urteil weiterziehen werde.