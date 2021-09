Baselbieter Strafgericht Versuchter Mord im Altersheim: «Ich bin kein kaltblütiger Mensch», sagt die Angeklagte beim Prozessauftakt Im Alterszentrum Rosengarten in Laufen soll eine heute 32-jährige Pflegerin im Jahr 2018 versucht haben, eine Bewohnerin zu vergiften. Ab heute muss sie sich vor dem Baselbieter Strafgericht wegen versuchten Mordes verantworten. Angeklagt ist auch eine 45-jährige Mitwisserin. Die bz berichtet live vom Prozess.

Das Seniorenzentrum Rosengarten in Laufen: Hier soll eine 32-jährige Pflegerin versucht haben, eine Rentnerin mittels Gift in Esswaren umzubringen. Juri Junkov

1. Prozesstag – 6. September 2021

Drei Mal soll eine Pflegerin im Alterszentrum Rosengarten in Laufen zwischen September und Dezember 2018 versucht haben, eine Rentnerin zu töten: Den letzten Anschlag mit vergiftetem Tee überlebte die ältere Dame nur knapp. Offenbar ging es um Geld: Die Bewohnerin des Altersheims hatte ihrer Vertrauenspflegerin die Vollmacht für ein Konto übergeben, auf dem rund 80'000 Franken lagen.

Eine 32-jährige Pflegerin aus Wahlen bei Laufen muss sich ab heute Montag vor dem Baselbieter Strafgericht wegen mehrfachen versuchten Mordes verantworten. Dass die Hauptangeklagte unrechtmässig 20'000 Franken vom Konto der Seniorin abgehoben haben soll, beschert ihr zusätzlich eine Anklage wegen Veruntreuung. Die Frau sass nach der Festnahme über neun Monate in Untersuchungshaft. Im Oktober 2019 kam sie gegen 10'000 Franken Kaution auf freien Fuss und erhielt Kontaktverbot zum Opfer. Angeklagt ist auch eine 45-jährige Arbeitskollegin aus Aesch, die von den Taten wusste und der Hauptangeklagten bei Vorbereitungsarbeiten behilflich war.

Angeklagte berichtet von einer schweren Kindheit

Der erste Prozesstag beginnt mit der Personenbefragung: Die 32-jährige Hauptangeklagte berichtet von einer schweren Kindheit. Sie wurde mehrmals zwischen der Schweiz und Serbien, wo sie geboren wurde und Verwandte leben, hin und her geschoben. Ihr Vater starb, als sie noch ein Kleinkind war. Sie wurde selber mit 18 erstmals Mutter. Sie bezeichnet sich selber als suizidgefährdet und hat sich nach der Untersuchungshaft in psychiatrischer Behandlung begeben.

Sie berichtet auch von Problemen in der Ehe: Ihr Mann sei in der Vergangenheit oft gewalttätig gewesen, er gebe sich aber heute sehr Mühe, sich unter Kontrolle zu halten, betont die Angeklagte vor Gericht. Kürzlich wurde sie zum dritten Mal Mutter, was sie sehr glücklich mache. Sie verfügt nach der Entlassung aus der Untersuchungshaft über eine Festanstellung, hat aber noch Schulden. Sie verfügt zudem über eine Vorstrafe aus dem Kanton Basel-Stadt aus dem Jahr 2014, weil sie ohne Führerschein Auto fuhr.

Pflegerin räumt Veruntreuung ein: «Damit muss ich leben»

Die Richterinnen und Richter stellen der 32-jährigen Pflegerin anschliessend Fragen zu den Vorwürfen in der Anklageschrift: Sie habe teilweise während dem Dienst auf dem Computer des Arbeitgebers zu Giftpflanzen und giftigen Substanzen wie dem Blauen Fingerhut, Rizin oder Arsen recherchiert. Die Angeklagte bricht darauf in Tränen aus:

«Ich wollte der Frau nichts antun. Ich bin kein kaltblütiger Mensch.»

Die Recherchen habe sie getätigt, weil sie sich selber das Leben nehmen wolle, sagt die Angeklagte. Diese Aussage zieht kritische Nachfragen der Richterinnen und Richter nach sich: die recherchierten Substanzen wie Rizin führten nur langsam und qualvoll zum Tod, sind also für einen Suizid nicht sehr geeignet.

Das Verhältnis zur Rentnerin, die sie betreut hat, beschreibt sie vor Gericht als eng. Sie habe ihr im Juli 2018 beim Zügeln in ein anderes Pflegezimmer geholfen, erledigte für sie Botengänge und begleitete sie zum Coiffeur. Die Pflegerin selber genoss es nach eigenen Angaben, dass sie von einem anderen Menschen geschätzt wurde und für diesen wichtig war. Im August 2018 erhielt sie bei einem Gang auf die Bank die Vollmacht über ein Konto der Rentnerin. Den Vorwurf der Staatsanwaltschaft, sie habe Gelder der Rentnerin veruntreut, bestreitet die Hauptangeklagte hingegen nicht. «Das tut mir leid und damit muss ich leben», sagt sie unter Tränen. Sie habe aber der Rentnerin nichts angetan.

Die 45-jährige Mitwisserin verweigert vor Gericht meist die Aussagen und verweist auf die Einvernahme gegenüber der Staatsanwaltschaft.

