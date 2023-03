Baselbieter Strafgericht Wahnhafte Vorstellungen: Wenn Geschwindigkeitskontrollen zur Bedrohung werden Eine Autofahrerin aus Arboldswil geriet immer wieder in Polizeikontrollen und fühlte sich verfolgt. Wegen Wahnvorstellungen blieb sie nun von vielen Schuldsprüche verschont, muss aber zur Therapie.

Die Beschuldigte fühlt sich von Geschwindigkeitskontrollen bedroht – sie leidet an Wahnvorstellungen Symbolbild: Laurent Gillieron / Keystone

«Ich habe die Scheibe runtergedreht und die Polizisten gefragt: Was machen Sie hier?», erklärte die 68-jährige Frau aus Arboldswil am Mittwoch im Strafjustizzentrum in Muttenz. Die Szene spielte sich im April 2020 ab, bei der Sabelhöhe zwischen Bretzwil und Nunningen. Die Polizei war gerade dabei, die Geräte für eine Geschwindigkeitskontrolle aufzubauen.

Die 68-Jährige stellte laut den Polizisten ihr Auto quer über die Fahrbahn direkt vor das Laserstativ und schrie in der Gegend herum. Der Streit endete in einer wilden «Fuchtelei»: Einer der Polizisten versuchte erfolglos, die Fahrertüre zu öffnen, danach griff er durch das Fenster und wollte den Zündschlüssel herausziehen. Die Autofahrerin fuhr rückwärts, der Polizist verletzte sich am Ellbogen, die Sache endete mit einer niedergerungenen Frau in der angrenzenden Wiese.

Trotz entzogenem Fahrausweis regelmässig am Steuer erwischt.

«Es war inszeniert. Das waren SVP-Leute. Es war Corona-Zeit, und plötzlich gab es hinten einen Stau. Ich kam überhaupt nicht draus», versuchte die Frau am Mittwoch vor Gericht zu erklären. Man habe ihr dann nicht mal mehr erlaubt, ihre Schuhe aus dem Auto zu holen.

«Ich habe das so erlebt, ich fantasiere doch nicht. Das macht kein Mensch», insistierte die Frau. Ab Oktober 2020 geriet sie fast jeden Monat erneut in eine Polizeikontrolle, man erwischte sie trotz Entzugs des Fahrausweises immer wieder am Steuer.

Im März 2021 verursachte sie um halb drei Uhr nachts in Arboldswil schliesslich einen Selbstunfall. «Ich war hellwach, aber ich konnte nicht bremsen», meinte sie dazu. Ein Gutachten kam hinterher allerdings zum Schluss, dass die Bremsen in Ordnung waren.

Im Januar 2022 rasselte sie erneut ohne Ausweis in eine Polizeikontrolle: Für sie war das der Beweis, dass es die Polizei persönlich auf sie abgesehen hat. Danach stimmte sie zähneknirschend zu, dass ihre beiden Autos verwertet werden: Nach Abzug der Kosten erzielte der Kanton aus dem Verkauf noch 5500 Franken.

Wahnhafte Störung: Die Autofahrerin gilt in den meisten Anklagepunkten mangels Einsichtsfähigkeit als schuldunfähig.

Forensikerin Simone Hänggi sagte vor Gericht, die Frau leide an einer wahnhaften Störung und fühle sich von der Polizei schikaniert. Deshalb meine sie, dass alle Kontrollen der Polizei nicht rechtens gewesen seien. «Man hätte nach ihrer Logik also den Fahrausweis gar nicht wegnehmen dürfen», so Hänggi. Auch ihre Erinnerungen seien entsprechend gefärbt und umgeformt.

Verteidigerin Désirée Stutz hingegen betonte, die Akten der Erwachsenenschutzbehörde zeigten, dass die Frau sehr wohl an ihrem Wohnort regelmässig verfolgt, überwacht und gefilmt worden sei. «Sie hat lediglich die zunehmenden Geschwindigkeitskontrollen der Polizei mit Gleichgesinnten bekämpft», so Stutz. Die Frau fühle sich als Opfer des Systems. Sie forderte für ihre Mandantin durchs Band Freisprüche.

Beschuldigte nicht Schuldfähig

Diese gab es am Mittwochabend grösstenteils auch, allerdings aus anderen Gründen. Einzelrichterin Lea Hungerbühler betonte, die Aussagen der Polizisten seien glaubhaft, und eigentlich wären auch alle Voraussetzungen für eine Verurteilung wegen Gewalt gegen Beamte sowie Körperverletzung erfüllt.

Allerdings sei die Frau wegen ihres Wahns in vielen Anklagepunkten nicht schuldfähig, deshalb sei auch kein Schuldspruch möglich. Am Ende blieb noch eine unbedingte Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 30 Franken wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und pflichtwidrigem Verhalten bei einem Unfall. Das Gericht verhängte dafür eine sogenannte ambulante Massnahme: Die 68-Jährige muss weiterhin regelmässig zur Therapie.

Die Frau muss deshalb auch nur ein Siebtel der wegen der Gutachten relativ hohen Verfahrenskosten von rund 25 000 Franken übernehmen, auch von der Rechnung ihrer Verteidigerin von insgesamt 7700 Franken bleibt ein Siebtel an ihr hängen. Das Urteil kann sie noch weiterziehen.