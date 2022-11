Baselbieter Wahlen 2023 Wahlkampfauftakt: Baselbieter SP gibt sich angriffslustig «Ich bin unter den Neuen der Profilierteste», sagt SP-Regierungskandidat Thomas Noack. Die Genossen üben zudem Kritik an Grünen, GLP und EVP: Beim Thema Klimaschutz hätten zuletzt nicht alle am gleichen Strick gezogen.

MK SP Baselland zu den Wahlen 2023 von links Sandra Strüby, Miriam Locher, Thomas Noack und Kathrin Schweizer. Bild: Hans-Martin Jermann

Angriffslustig gibt sich die Baselbieter SP zum Auftakt des Wahlkampfs für die Landrats- und Regierungsratswahlen vom 12. Februar 2023: Im Parlament brauche es in der nächsten Legislatur mehr SP, sagte Vizefraktionspräsidentin Sandra Strüby am Dienstag vor den Medien. Die «rechte Mehrheit» verhindere in vielen Bereichen den sozialen und ökologischen Fortschritt, fügte Parteipräsidentin Miriam Locher an.

Das Original in Sachen Ökologie seien die Roten

Ihre Kritik richteten die Genossen allerdings auch an Grüne, GLP und EVP: Diese gäben – teilweise gar im Parteinamen – vor, beim Klimaschutz vorwärtszumachen.

Erst im Oktober scheiterte die SP im Landrat mit mehreren Vorstössen für eine Solaroffensive nur knapp – dies auch, weil einzelne Vertretende dieser Parteien sich entweder der Stimme enthalten oder gar auf den Nein-Knopf gedrückt hatten. «Das war bitter», kommentierte Locher. Die implizite Botschaft an der SP-Medienkonferenz: Das Original in Sachen Ökologie trägt die Parteifarbe rot.

«Wir werden den aktivsten Wahlkampf aller Parteien veranstalten», sagte Locher. Dieser habe bei der SP längst begonnen und bestehe nicht nur aus einer Plakat- und Inserateschlacht. Unter anderem führt die Partei bei Landratskandidierenden zu Hause sogenannte Polit-Apéros durch.

Die SP will so mit 10'000 Menschen ins Gespräch kommen. Die Partei lässt sich die Wahlen 2023 insgesamt 217'000 Franken kosten, wie Locher verriet. Ein stolzer Betrag. Auf den SP-Listen für den Landrat seien unter den 90 Kandidierenden ebenso viele Frauen wie Männer vertreten, zudem 30 Prozent unter 30.

Noack: Hauptfokus liege auf Sandra Sollberger und ihm

Bei den Regierungswahlen hat die SP noch vor Bekanntgabe des Rücktritts von Thomas Weber (SVP) den Hut in den Ring geworfen und mit dem Bubendörfer Landrat Thomas Noack einen zweiten Kandidierenden neben der eigenen Regierungsrätin Kathrin Schweizer portiert.

Noack hat in der Zwischenzeit zwei Gegenspieler – Thomi Jourdan (EVP) und Manuel Ballmer (GLP), sowie in der Person von SVP-Nationalrätin Sandra Sollberger eine Gegenspielerin, die den Sitz ihres abtretenden Parteikollegen Weber verteidigen soll. Der Hauptfokus liege bei ihm und Sandra Sollberger, sagte Thomas Noack und fügte selbstbewusst an:

«Ich behaupte von mir, dass ich im Feld der Neuen der profilierteste bin.»

Im Gegensatz zu Gesundheitsökonom Jourdan, der sich explizit als Nachfolger von Thomas Weber in der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion positioniert, äussert der ETH-Raumplaner und Liestaler Stadtbaumeister Noack keine solche Präferenz. Er habe im Gemeinderat von Bubendorf das Feuerwehr- und Zivilschutz-Dossier geleitet, was aufgrund seiner Ausbildung nicht nahe lag, er aber dann umso lieber hatte: «Ich konnte frei und aus einer gesunden Distanz heraus agieren», sagte Noack.

Kathrin Schweizer lässt Direktionswechsel offen

Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer verwies auf ihre Erfolge – unter anderem das neue Polizeigesetz, wofür sie allerdings von der eigenen Jungpartei, der Juso, viel Schelte bezog. Schweizer will sich noch nicht festlegen, ob sie nach einer Wiederwahl am 12. Februar einen Direktionswechsel anstrebt. «Das müssen wir nach den Wahlen anschauen», sagte sie und will das weder als Bekenntnis für noch gegen einen Wechselwunsch verstanden wissen.