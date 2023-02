Blindenheim Basel «Stadtnah werden unsere Bewohner nicht abgekapselt» – Pierre Jaccoud über 125 Jahre Blindenheim Basel

Basler Sehbeeinträchtigte lebten 1900 am Rande der Gesellschaft. Das hat sich geändert: am Kohlenberg wird die Institution Irides AG 2024 mit ihren Klienten den Neubau beziehen. Stiftungsratspräsident Pierre Jaccoud erklärt, was dahinter steckt.