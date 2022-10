Baselland 16’000 Menschen im Baselland sind arm – das zeigt das erste Armutsmonitoring des Kantons Als wichtigste Massnahme der kantonalen Armutsstrategie wurde ein Monitoring durchgeführt. Dieses zeigt die Armutslage im Baselland. Die fünf wichtigsten Resultate.

6,1 Prozent der Baselbieter Bevölkerung kämpfen mit leeren Portemonnaies. Symbolbild: Daniel Auf Der Mauer

Rund 16’000 Menschen gelten im Baselland als arm. Das sind 6,1 Prozent der Bevölkerung. Die Armutsbetroffenheit im Baselbiet liegt damit tiefer als im schweizerischen Durchschnitt. Trotzdem: Die Armutsgefährdungsquote liegt bei 12,2 Prozent. Das heisst, zu den Armutsbetroffenen kommen nochmals gleich viele Menschen dazu, die unmittelbar oberhalb der Armutsgrenze leben. Rund jedes siebte Kind ist armutsgefährdet. Dies geht aus dem ersten Baselbieter Armutsmonitoring hervor, das der Kanton am Freitag in Liestal präsentierte.

Aufgrund früherer Erhebungen hatte der Regierungsrat schon im Juni 2020 eine Armutsstrategie verabschiedet. Das ist eine Strategie zur Verhinderung und Bekämpfung von Armut im Baselland. Seitdem habe das Bewusstsein für Armutsproblematiken im Kanton verstärkt werden können, heisst es von Seiten der Finanz- und Kirchendirektion.

Die Caritas beider Basel begrüsst in einer separaten Mitteilung, dass der Kanton die Situation ernst nehme und Massnahmen ergreife. Dennoch sagt Geschäftsleiter Domenico Sposato: «Wir befürchten, dass die Teuerung nun auch Menschen in Bedrängnis bringt, die bisher noch knapp über die Runden gekommen sind und das Ausmass daher aktuell noch grösser ist.» Er spricht über die Auswirkungen der Coronakrise und die aktuelle Teuerung, welche in den Zahlen noch nicht ersichtlich seien.

Als priorisierte Massnahme der Armutsstrategie wurde ein periodisches Armutsmonitoring definiert. Ein Monitoring ist eine Überwachung von Vorgängen. Zum ersten Mal kann die Armutslage im Baselbiet detailliert aufgezeigt werden. Der Regierungsrat hat die Berner Fachhochschule damit beauftragt, ein solches Monitoring für das Baselbiet zu erstellen. Damit nehme der Kanton in der Schweiz eine Pionierrolle ein, heisst es in der Medienmitteilung der Finanz- und Kirchendirektion.

Die Berner Fachhochschule nutzte für das Monitoring kantonale Steuerdaten, die mit weiteren Daten zu Bevölkerung, Wohnen oder Sozialhilfe verknüpft wurden. Die Daten stammen aus dem Jahr 2019 und wurden anonymisiert. Das Monitoring soll alle drei bis vier Jahre wiederholt werden. Hier sind fünf Resultate des Monitorings:

Resultat 1: Die Altersarmut ist gering

Wenn man die finanziellen Reserven der Armutsbetroffenen einbezieht, sieht die Situation wesentlich besser aus: Die Armutsquote sinkt von 6,1 auf 3,4 Prozent. Somit verbleiben 9000 Personen, die weder ein Einkommen noch finanzielle Reserven besitzen. Bei Menschen, die über 64 Jahre alt sind, reduziert sich die Armutsquote erheblich, wenn die Reserven miteinbezogen werden. Die Altersarmut ist also gering.

Resultat 2: In den Agglomerationsgemeinden sind mehr Menschen arm

Die Armutsbetroffenheit in den Agglomerationsgemeinden ist im Vergleich zu ländlichen Gemeinden höher. Dazu gehören etwa Birsfelden, Münchenstein, Pratteln oder Füllinsdorf. Aber auch die weniger dicht besiedelten Gemeinden Liesberg, Grellingen und Waldenburg weisen erhöhte Armutsquoten auf.

Resultat 3: Rund ein Drittel bezieht keine Sozialhilfe

Ein weiteres Ergebnis bezieht sich auf die Sozialhilfe: Rund ein Drittel der Armutsbetroffenen bezieht keine Sozialhilfe. Das heisst, rund 3000 Menschen verzichten auf Sozialhilfe, obwohl sie Anspruch darauf hätten. Die Nichtbezugsquote ist in den ländlichen Gemeinden höher als in den Agglomerationsgemeinden.

Resultat 4: Familien sind gefährdeter und Bildung schützt vor Armut

Ein weitaus überdurchschnittliches Armutsrisiko haben alleinerziehende Eltern: Jeder vierte Einelternhaushalt ist armutsgefährdet. Vor allem Frauen sind bedroht. Auch bei Einpersonenhaushalten im Erwerbsalter ist das Armutsrisiko überdurchschnittlich hoch. Dabei sind Männer stärker betroffen. Und drittens haben Menschen aus Ländern ausserhalb von Europa ein stark erhöhtes Armutsrisiko im Vergleich zu Schweizerinnen und Schweizer. Auch fehlende Schulabschlüsse erhöhen das Risiko.

Resultat 5: Arm trotz Erwerbstätigkeit

Von den Menschen, die eine Erwerbstätigkeit haben, sind 2,9 Prozent einkommensarm. Das sind 4280 Menschen, deren Einkommen nicht ausreicht, um oberhalb der Armutsgrenze zu leben. Besonders häufig sind junge Erwachsene, Frauen, Menschen mit ausländischem Pass oder fehlendem Bildungsabschluss betroffen.

Dank des Monitorings könne die Armutssituation im Kanton zukünftig regelmässig aufgezeigt werden. Die Wirksamkeit der Massnahmen werde sichtbar, Lücken und Schwierigkeiten im System zeigten sich und Risikogruppen könnten identifiziert werden, so die Finanz- und Kirchendirektion.