Baselland Alles neu im Provisorium: Was sich für die Landräte in Liestal ab Donnerstag ändert Wegen der Sanierung des Regierungsgebäudes zügelt der Landrat für seine Sitzungen in ein Provisorium an der Kasernenstrasse. Das bringt Veränderungen mit sich – etwa für die Anreise.

Der Landratssaal wird demnächst vollumfänglich saniert. Hier das Provisorium an der Kasernenstrasse 31 Bild: Roland Schmid

Am Donnerstag diskutieren die Baselbieter Landrätinnen und Landräte erstmals an einem neuen Ort: Wegen der Sanierungsarbeiten am Regierungsgebäude sitzen sie vorübergehend im Provisorium an der Kasernenstrasse 31 in Liestal. Für die Parlamentarierinnen und Parlamentarier wird sich aber mehr ändern als nur der Standort.

Etwa für diejenigen, die mit dem Auto zu den Landratssitzungen kommen Denn das Provisorium verfügt über keine eigenen Besucherparkplätze, wie einem Dokument der Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) zu entnehmen ist. «Es sind die öffentlichen Parkierungsmöglichkeiten in der Umgebung zu verwenden», heisst es. Und diese werden auch gleich aufgezählt – inklusive Anzahl Parkplätze, Distanz zum Provisorium und Preis.

20 Franken pro Tag

So muss bei den Parkplätzen an der Kasernenstrasse die kürzeste Distanz unter die Füsse genommen werden. Innert zwei Minuten sollte das provisorische Regierungsgebäude erreichbar sein, heisst es in der Auflistung. Aber: Es gibt nur 16 Plätze. Die 60 Parkplätze beim Gitterli sind 300 Meter oder vier Minuten entfernt, die insgesamt 48 Felder an der Nelkenstrasse und beim Friedhof rund fünf Minuten.

Die grösste Chance, einen freien Parkplatz zu finden, haben die Landrätinnen und Landräte beim Gestadeck oder im Bücheli-Parkhaus: 84 und 300 Parkfelder stehen dort zur Verfügung. Sechs Minuten dauert die Reise zu Fuss, schätzt die BUD. Und, ganz egal, auf welchem der Parkplätze die Autos abgestellt werden: Pro Tag zahlen die Landräte 20 Franken.

Rund die Hälfte kommt mit dem Auto

Bisher parkierten die Autofahrenden auf den öffentlichen Parkplätzen in der Umgebung des Regierungsgebäudes oder sie nutzten die Möglichkeit, im Parkhaus Gutsmatte an der Rheinstrasse einen Parkplatz zu mieten. Diesen können die Landräte während des Umbaus sistieren, sagt Andrea Bürki, Mediensprecherin der BUD, auf Anfrage. Weiter gehen als bisher müssen die Landräte also nicht – ob immer ein freier Platz zu finden ist, wird sich aber zeigen müssen.

Wie viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier mit dem Auto zu den Sitzungen kommen, ist nicht bekannt. Pascal Ryf, erster Landrats-Vizepräsident, schätzt, dass es rund die Hälfte des 90-köpfigen Landrats ist. Es sind also einige Parkplätze, die am Donnerstag in der Umgebung des Provisoriums frei sein müssten.

U-Abo oder Kilometerspesen

Die Landräte dürfen jeweils entscheiden, ob sie Kilometerspesen von 70 Rappen oder ein U-Abo beziehen wollen, wie Landratspräsidentin Lucia Mikeler Knaack sagt. Und auch diejenigen, die mit dem öffentlichen Verkehr anreisen, erfahren Veränderungen: Während sie bisher vom Bahnhof zum Regierungsgebäude rund fünf Minuten unterwegs waren, dauert der Weg zum Provisorium etwa zehn Minuten. Von den Bushaltestellen Burg oder Wasserturmplatz sind es lediglich vier bis fünf Minuten. Glück haben die Velofahrenden: Sie können direkt vor dem Gebäude parkieren.

Derweil gibt es auch beim Regierungsgebäude Neuerungen, was den Verkehr betrifft. So ist der Schleifewuhrweg während der Sanierung geschlossen, wie Andrea Bürki erklärt. Die Baustelle wird über diesen erschlossen, um den Baustellenverkehr auf der Rathausstrasse zu minimieren.