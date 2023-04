Baselland Von einer Mensa zum Landratssaal: So sieht das Innere des kunterbunten Provisoriums aus Rund ein Jahr wird der Baselbieter Landrat wegen der Sanierung des Regierungsgebäudes in einem Provisorium an der Liestaler Kasernenstrasse tagen. Ein Blick in die Räumlichkeiten.

11 Bilder 11 Bilder Am Donnerstag tagte der Landrat erstmals im provisorischen Regierungsgebäude. Nicole Nars-Zimmer

Sie sind babyblau, sonnenblumengelb oder knallviolett, die Korridore des provisorischen Regierungsgebäudes an der Kasernenstrasse 31 in Liestal. Der Landrat tagte am Donnerstag erstmals am bereits vierten Standort dieser Legislatur. Viele weitere Sitzungen dürften folgen - das Exil soll ein Jahr dauern. Es gibt mehrere Gründe, weshalb die Gänge in allen Farben des Regenbogens und darüber hinaus gestrichen sind, wie Vinzenz Reist, Projektleiter beim Baselbieter Hochbauamt, vor der Sitzung an einem Medienrundgang sagte.

Einerseits seien die Möglichkeiten, Veränderungen am Gebäude vorzunehmen, beschränkt gewesen. Jedenfalls diejenigen Veränderungen, die über die funktionale Notwendigkeit hinausgingen – dazu gehörten etwa die neuen Toilettenanlagen oder die Einrichtung des Landratssaals. Das «sorgfältige Farbkonzept» soll ein angenehmes Arbeitsumfeld schaffen.

Früher wurden hier Lehrpersonen ausgebildet

Die kunterbunten Korridore sollen im verwinkelten, einstöckigen Gebäude ausserdem die Orientierung vereinfachen sowie ein gezieltes Raumerlebnis bieten. «Die Büros sind aber alle weiss gestrichen», betont Reist. Abgelenkt von schillernden Wänden werden die Mitarbeitenden der Landeskanzlei und der Sicherheitsdirektion, die während der Sanierung des Regierungsgebäudes hier untergebracht sind, also nicht.

Einige dieser Büros gibt es auf der Führung zu sehen: Vom Landratssaal her – er ist etwas weniger grosszügig als derjenige im Regierungsgebäude und war früher eine Mensa – geht es durch die Gänge zu den Räumen, die früher Schulzimmer waren. Denn beim Provisorium handelt es sich um die Räumlichkeiten des ehemaligen Lehrerseminars inklusive der Villa zur Blumenau, die zwischenzeitlich auch der Sekundarschule Frenke als Provisorium dienten. Für die Herrichtung des Gebäudes für seinen aktuellen Zweck sowie für das darauffolgende Provisorium – im Anschluss wird das Kantonsgericht vorübergehend an die Kasernenstrasse ziehen – wurde ein Budget von 3,5 Millionen Franken eingeplant.

Regionale Kunst in den Korridoren

Während der Bauzeit werden im Provisorium ausgewählte Werke des Kunstkredits Baselland ausgestellt. Jeweils abgestimmt auf das Farbkonzept, wie Kuratorin Dina Epelbaum betont. In der grünen Zone werden Neuankäufe, in der blauen Zone historische Werke und in der violetten Zone Medienkunst gezeigt.

So können die Landrätinnen, Mitarbeiter und Regierungsmitglieder zwischen Sitzungen unter anderem Werke von Walter Eglin, Meret Oppenheim, David Richter und Pawel Ferus betrachten – oder aber beim Anblick des Schubladenbilds «Heimkehr 1. Rotte» von Hans Schlachter in Erinnerungen schwelgen: Es zeigt das Regierungsgebäude von der Rathausstrasse her während des Banntags.

Gegen Ende führt der Rundgang in einen zuckerwattenfarbigen Gang und dort zum Regierungszimmer, wo die Baselbieter Regierung dienstags ihre Sitzungen abhält. Dutzende Geschäfte werden in den drei Stunden jeweils besprochen und im durchgetakteten Rhythmus abgehandelt, wie der 2. Landschreiber Nic Kaufmann gleich pantomimisch vorführt. Und wenn die Regierung das Zimmer zur Mittagszeit wieder verlässt, sieht sie rosa.