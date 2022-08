Baselland Die Mitte erobert dank der BDP das Oberbaselbiet: Tenniker Marcel Zimmermann rückt in den Landrat nach Nach dem Rücktritt der parteilosen Regina Werthmüller bestätigt der ehemalige Gemeinderat, ab Mitte September im Parlament Platz zu nehmen. Somit stösst die Mitte in den oberen Kantonsteil vor.

Marcel Zimmermann trat 2019 ohne allzu grosse Erwartungen zu den Landratswahlen an und wurde auf der Mitte-Liste im Wahlkreis Sissach prompt Zweiter. Nun rückt er nach. zvg

Die parteilose Sissacher Landrätin Regina Werthmüller kündigte am Montag via Starker Schule beider Basel an, noch vor Ende der laufenden Legislatur Anfang September zurückzutreten. Dies nach elf Jahren im Landrat. Dieser Schritt könnte von einigen Mitte- und GLP-Politikern als Akt der Versöhnung gesehen werden.

Denn nach den Landratswahlen 2019, bei denen Werthmüller als Parteilose dank der Unterstützung von CVP, GLP und BDP auf einer gemeinsamen «Mitte»-Liste im Wahlkreis Sissach gewählt worden war, hatte sie sich geweigert, der Fraktion von CVP und GLP beizutreten. Seither politisierte sie als Fraktionslose. Das kam gar nicht gut an.

Die Mitte hat nun 9 Landratsmandate

Die dann amtierende CVP-Präsidentin Brigitte Müller-Kaderli sagte damals zur bz:

«Das Mindeste wäre, wenn Regina nach drei der vier Legislaturjahre zurücktritt, damit Marcel Zimmermann von der BDP nachrücken könnte.»

Und genau das passiert nun. Auf Anfrage bestätigt Marcel Zimmermann: «Natürlich rücke ich nach. Ich kann nicht A sagen und nachher nicht B. Ich fühle mich meinen Wählern verpflichtet.»

Der 55-jährige Tenniker hatte 2019 als Vertreter der BDP auf der «Mitte»-Liste den zweiten Platz erreicht. Er machte 454 Stimmen, Werthmüller 1128. Da sich die Baselbieter BDP mittlerweile mit der CVP zusammengetan und zu Die Mitte wurde, zieht Zimmermann am 15. September als neunter Mitte-Landrat ins Parlament ein.

2023 hofft die Mitte im Oberbaselbiet auf Aufwind

Ein bisschen Wehmut schwingt durchaus mit: «Es wäre schön gewesen, wenn ich noch als BDPler in den Landrat gekommen wäre.» Zimmermann betont, dass er sich in der fusionierten Partei sehr wohl fühle, sagt aber auch mit einem Augenzwinkern: «Ich werde Mitte-Landrat und nicht CVP-Landrat.»

Auch wenn dem 55-Jährigen, der bis vergangenen Mai während zehn Jahren im Tenniker Gemeinderat sass, im Kantonsparlament nur fünf Monate bis zu den Gesamterneuerungswahlen vom 12. Februar 2023 bleiben, gibt er sich zuversichtlich: «Ich werde 2023 natürlich wieder antreten, und da hilft der Bisherigen-Status sicher. Ausserdem wird der Wahlkampf der Mitte im Oberbaselbiet stark auf mich ausgerichtet sein.»

Regina Werthmüller tritt nach elf Jahren aus dem Landrat zurück...



und damit herzlich willkommen Marcel Zimmermann! Wir freuen uns auf Dich, du verstärkst bald unsere Fraktion und bringst Oberbaselbieter Mitte-Politik in den Landrat 💪 @bzBasel @glp_BL https://t.co/zHdUHUv1ok — Die Mitte Basel-Landschaft (@DieMitte_BL) August 8, 2022

Zimmermann, der als Hauswart die Gebäude der Bau- und Umweltschutzdirektion sowie der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion betreut, weiss:

«Die Mitte hat eine Riesenfreude, dass sie dank mir im bisherigen Brachland Oberbaselbiet Fuss fassen kann.»

Tatsächlich tat sich die CVP immer sehr schwer, im Oberbaselbiet Mandate zu erlangen. Jetzt soll es vorwärtsgehen. Per 1. Juni taten sich Waldenburg, Gelterkinden und Sissach zur Mitte-Sektion Oberbaselbiet zusammen. Bei den Wahlen 2023 hofft man auf Auftrieb - auch dank Zimmermann. Damit hat sich die 2022 umgesetzte Fusion mit der von vielen belächelten Kleinstpartei BDP bereits als Glücksfall für die CVP erwiesen.