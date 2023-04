Auf den 1. April 2022 wurde die Struktur der Staatsanwaltschaft Baselland angepasst: Die drei bisherigen allgemeinen Hauptabteilungen wurden zu einer Hauptabteilung Allgemeine Delikte zusammengeführt. Innerhalb dieser wurden drei neue Kompetenzbereiche geschaffen: Sexualdelikte und Delikte häuslicher Gewalt, Sozialversicherungs- und Identitätsbetrug sowie Tierschutz.



Weiter wurde die bisherige Hauptabteilung Betäubungsmittelkriminalität und organisierte Kriminalität umbenannt und heisst neu Hauptabteilung Besondere Delikte. Sie umfasst weiterhin die Fachstelle Cybercrime. Die Hauptabteilung Wirtschaftskriminalität hat ihren Sitz neu im Rennbahntower in Muttenz. Dadurch wurde in der Liestaler Gutsmatte Platz geschaffen für die Fachstelle Cybercrime der Staatsanwaltschaft und die entsprechende Organisationseinheit der Polizei.



Neu wurde auch die Buchhaltung in die Zentralen Dienste integriert, was bei der Hauptabteilung Strafbefehle zu einer Fokussierung auf die Kerngeschäfte geführt hat.