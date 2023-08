Baselland Ein Steilvorlage für den Frauenfussball: Kann die Frauen-WM nachhaltig den regionalen Fussball verändern? Der Frauenfussball ist gerade in aller Munde. Doch die Clubs haben Probleme damit, alle Spielerinnen genügend zu fördern. Der Kanton Baselland soll nun den weiblichen Fussballnachwuchs stärker fördern.

Die Motivation ist da, die Unterstützung aber nicht. Bild: Arthur Gamsa

Dank der Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland grassiert in der Schweiz wieder das Fussballfieber. Gemäss SRF sind die Zuschauerzahlen, trotz der frühen Spielzeiten, fast so hoch wie 2019 bei der letzten WM in Frankreich. Auch Public Viewings liegen in einigen Städten hoch im Kurs. Die im Jahr 2025 in der Schweiz ausgetragene Frauen-EM verstärkt die Begeisterung.

Das zunehmende Interesse am Frauenfussball hat auch zur Folge, dass immer mehr Mädchen kicken möchten. Doch hier gibt es ein Problem: «Nur die wenigsten Vereine verfügen über genügend Plätze und Garderoben, um allen Teams gerecht zu werden. Nicht selten sind es die Frauen- und Mädchenteams, die bei Engpässen in der Infrastruktur hintenanstehen müssen und nur zu Randzeiten trainieren und spielen können», hat Miriam Locher festgestellt.

Die Präsidentin der Baselbieter SP und Landrätin sieht die Begeisterung für den Frauenfussball als Chance und fordert, dass der Kanton Baselland den Frauenfussball stärker fördert. Nach den Sommerferien wird sie im Landrat eine Motion einreichen.

Kantonale Förderung soll Schwung mitnehmen

In dieser schreibt die Kindergärtnerin, Ressourcenknappheit und infrastrukturelle Probleme stellten ein alltägliches Problem im Amateur-Fussball dar. Die Leidtragenden seien vor allem Mädchen und Frauen. Dies habe manchmal zur Folge, dass junge Kickerinnen dem Fussball den Rücken kehrten. Für Locher ist deshalb klar: «Sie werden nur längerfristig dabeibleiben, wenn sie auch Freude daran haben.»

Der Kanton soll mit Gemeinden und Vereinen spezifische Projekte ausarbeiten und diese durch Fondsgelder unterstützen. Dadurch sollen die Bedürfnisse der einzelnen Vereine direkt unterstützt werden. Auch wie die Vereine miteinander interagieren, soll sich ändern.

Locher spricht von einem Hürdenabbau, von dem sie sich eine bessere Kooperation zwischen den Vereinen erhofft. Ein konkretes Beispiel wäre, alle Spielplätze kantonal zu erfassen. Dadurch könnten Vereine gemäss Locher bei Engpässen auf alternative Trainingsorte ausweichen.

Überlastete Infrastruktur sorgt für fehlende Professionalität

Die Frauenfussball-Kommission des Fussballverbands Nordwestschweiz steht einer staatlichen Unterstützung offen gegenüber. «Wir vom Fussballverband Nordwestschweiz begrüssen solche Förderprojekte natürlich sehr», sagt Vera Gmür, Co-Präsidentin der Frauenfussball-Kommission. Das grösste Anliegen der Kommission sei es, «dass jedes Mädchen, jede Frau Zugang zum Fussballsport erhält, wenn sie gerne Fussball spielen möchte».

Doch auch Gmür sagt, die Infrastruktur sei nicht genügend. «Ein grosses Problem sind die fehlenden oder überlasteten Infrastrukturen der Sportanlagen.» Dies gelte nicht nur im Mädchenfussball, sondern im Fussball allgemein. Die Arbeit zwischen den Vereinen habe sich zwar in den letzten Jahren verbessert, die politische Kooperation fehle aber noch. «Nun müsste man dem Sport auch politisch mehr Beachtung schenken.»

Die Ressourcen seien das grösste Problem. Beim Frauenfussball fehlten «immer noch wichtige Ressourcen für den Aufbau von professionellen Strukturen», sagt Vera Gmür. Eine kantonale Förderung könnte dabei ein wichtiger Schritt sein. Die Co-Präsidentin der Frauenfussball-Kommission erhofft sich auch bessere Bedingungen für Trainerinnen bei Ausbildung und Entlöhnung. Zudem gelte es, auch die Trainingsqualität zu erhöhen, da dort grosses Potenzial liege.