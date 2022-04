Baselland Einbrecher profitieren von Aufhebung der Homeoffice-Pflicht Nach dem historischen Tiefstand 2020 verzeichnete Baselland im vergangenen Jahr wieder mehr Einbrüche. Auch bei anderen Delikten kann man den Corona-Effekt beobachten. Die sinkenden Zahlen im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt geben den Verantwortlichen jedoch Rätsel auf.

Plus sieben Prozent Einbruch-Diebstähle verzeichnete der Kanton Baselland 2021 - wohl eine direkte Folge der Aufhebung der Homeoffice-Weisungen. Symbolbild: Silas Stein/DPA

Dass die Coronapandemie die Arbeit der Polizei verändern würde, war zu erwarten. Doch wie gut man diese Effekte in den Jahreszahlen ablesen kann, erstaunt dann doch.

Solche Corona-Ausreisser gibt es auch in der Kriminal­statistik 2021 des Kantons Baselland, die am Montag präsentiert wurde. Etwa die Zahl der Fälle mit Cyberkriminalität. Diese Delikte nahmen gegenüber dem Vorjahr um 48 Prozent zu.

Ein nahe liegender Erklärungsansatz lautet so: Sind die Menschen häufiger ­zu Hause, verbringen sie mehr Zeit online, mit allen möglichen Folgerisiken, von Romance Scam über Cybermobbing bis zu betrügerischen Shoppingseiten, wo man etwas bestellt, das nie geliefert wird. Im vergangenen Jahr stieg aber auch die Zahl der Einbrüche um sieben Prozent, nach dem historischen Tiefstand 2020. Und auch zu dieser Ziffer gibt es eine schlüssige Erklärung.

Homeoffice-Pflicht kam Einbrechern nicht entgegen

Es liege auf der Hand, sagte die Baselbieter Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer gestern in Liestal:

«Je weniger Homeoffice, desto mehr Einbruchdiebstähle, da ja niemand zu Hause ist. Auch die Reisetätigkeit über die Grenze, Stichwort Kriminaltourismus, hat wahrscheinlich wieder zugenommen.»

Noch im ersten Pandemiejahr waren die Landesgrenzen über Monate für den normalen Reiseverkehr geschlossen – 2021 nicht mehr. Dass die Homeoffice-Zeit ausklingt, liess sich anhand der Veranstaltung in Liestal aufzeigen. Die Präsentation der Kriminalstatistik fand nach zwei Jahren, in welchen sie «nur» online abgehalten worden war, wieder physisch statt; für Schweizer war es gar eine Premiere, vor Ort mit dabei zu sein.

Insgesamt ist die Kriminalitätsbelastung des Kantons Baselland zwar leicht gestiegen, um 888 Delikte auf nun 12 825 Delikte, was einem Plus von sieben Prozent entspricht. Trotzdem gehöre das Baselbiet weiterhin zu den sicheren Kantonen, betonte Schweizer. Mit 41 Delikten pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner liege man unter dem nationalen Schnitt von 48 Delikten.

Basel-Stadt ist wesentlich stärker belastet

Auch im Vergleich mit anderen Nordwestschweizer Kantonen sei der Wert gut. Basel-Stadt führt gesamtschweizerisch die Rangliste an (115 Delikte pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner); Solothurn liegt über dem Schnitt (52), der Aargau darunter (37).

Bei den Cyberdelikten geht Martin Grob, Chef der Kriminalpolizei, weiterhin von einem starken Anstieg aus. Das Kompetenzzentrum Cybercrime der Baselbieter Polizei wurde 2020 gegründet. Bis 2023 soll es zu einer eigenen Abteilung mit rund 20 Angestellten ausgebaut werden. Man könne aber schon jetzt sagen, sagte Grob, dass dieser Sollbestand kaum genüge.

Volle Frauenhäuser, aber weniger Anzeigen

Erstmals gab die Baselbieter Polizei in Zahlen an, wie stark sie mit den Coronakontrollen beschäftigt war. Laut Kommandant Mark Burkhard hat diese Tätigkeit derart stark Ressourcen gebunden, dass man in diesem Jahr erneut habe Posten stundenweise schliessen müssen. Zwischen September 2020 und 13. Februar 2022 seien total 2964 Kontrollen durchgeführt worden. Bei rund einem Drittel wurde laut Burkhard überprüft, ob Publikumseinrichtungen die Zertifikatskontrollpflicht einhalten:

«Der grösste Teil davon waren Kontrollen in Restaurants, Bars und weiteren Betrieben.»

Die meisten Kontrollen hätten zwischen 14 und 16 Uhr, aber auch spätabends stattgefunden. «Die zeitliche Belastung des Korps war hoch.»

Infolge der Pandemie nahm auch die Zahl der Notrufe stark zu, um rund einen Viertel seit 2018. Im vergangenen Jahr wurden die Nummern, welche die Polizei entgegennimmt – 112, 117 und 118 – total 56'476 Mal gewählt, also im Schnitt über 150 Mal pro Tag.

Weniger Unfälle mit E-Bikes und Kindern

Etwas mehr Unfälle registrierte im vergangenen Jahr die Verkehrspolizei: 969, das sind 43 oder fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Total wurden vier Todes­opfer gezählt (2020: 9). Christian Egeler, Chef der Verkehrspolizei sagte, es sei erfreulich, dass Unfälle mit E-Bikes stagnierten.

Die Zahl der verunfallten Kinder verharrte wie schon 2020 ebenfalls auf tiefem Niveau – das hat wohl damit zu tun, dass generell weniger Kinder auf den Strassen unterwegs waren, etwa, weil sich viele von ihnen in Quarantäne befanden.

Bei der häuslichen Gewalt verläuft die Entwicklung gegenläufig. So sank die Zahl der Einsätze und Delikte. Allerdings müsse man die gute Nachricht relativieren, gab Kathrin Schweizer zu bedenken: Die Frauenhäuser würden gut genutzt. Das deute darauf hin, dass Opfer von häuslicher Gewalt häufig ihre Peiniger nicht meldeten, bevor sie ein Frauenhaus aufsuchten. Schweizer:

«Zurücklehnen ist also definitiv fehl am Platz. Wir müssen da gut hinschauen.»