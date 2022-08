Baselland Energie wird zur Mangelware: Kanton schaltet neue Informationsstelle auf Eine Energiemangellage im kommenenden Herbst und Winter wird für die Schweiz aufgrund wirtschaftlicher und politischer Entwicklungen immer wahrscheinlicher. Baselland schaltet nun eine neue virtuelle Informationsstelle auf.

Eine langanhaltende Energiemangellage im kommenden Winter ist das drittgrösste Risiko für die Schweiz. Symbolbild: Keystone

«Haben Sie schon mal von einer Strom- oder Energiemangellage gehört?» So beginnt das Erklärvideo, das auf einer neuen Internetseite des Kantons aufgeschaltet ist. Durch wirtschaftliche und politische Faktoren sei der Import von Energie in die Schweiz unsicherer geworden, wie die tiefe Männerstimme erklärt – unter anderem wohl mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Der kantonale Führungsstab von Baselland verkündete am Donnerstag die Eröffnung der neuen Informationsstelle.

Im kommenden Herbst und Winter könne eine Strom- und Energiemangellage in der Schweiz nicht ausgeschlossen werden, schreibt der Kanton mit Verweis auf die neue nationale Risikoanalyse «Katastrophen und Notlagen Schweiz»: Eine langandauernde Energiemangellage im Winter ist laut der Analyse das grösste Risiko.

Leuchtreklamen, Rolltreppen und Saunen kommen als erste dran

In dem verlinkten Youtube-Video (siehe unten) wird erklärt, mit welchen Massnahmen jede und jeder das Risiko einer Energiemangellage durch Senkung des eigenen Energieverbrauchs reduzieren kann: Licht nicht länger brennen lassen als nötig, mit niedrigerer Temperatur waschen oder die Heizung um ein Grad zurückstellen.

Das Erklärvideo auf der neuen Internetseite des Kantons. Kantonaler Führungsstab Baselland

Sollte es doch eng werden, werde im Baselbiet ein Stufenplan zum Einsatz kommen, um die Energieversorgung für die wichtigsten Lebensbereiche sicherzustellen. Nicht-notwendigen Verbrauchern würde dann der Saft abgedreht, beispielsweise Leuchtreklamen, Rolltreppen oder Saunen. In einem zweiten Schritt würden Grossverbraucher eingeschränkt werden. Reiche dies auch nicht, so das Erklärvideo weiter, käme es zu regionalen Abschaltungen.

Verschiedene Links unter dem Video führen zu vertiefteren Erklärungen für Unternehmen und die Bevölkerung. Die Broschüre «Kluger Rat – Notvorrat», die angehängt ist, soll der Bevölkerung helfen, sich auf eine Energie-Notsituation vorzubereiten.