Baselland Für nachhaltiges Bauen und weniger Bauschutt auf den Deponien: Eine Steuer soll den Kreislauf ankurbeln Die tiefen Preise für die Ablage von Bauschutt in den Baselbieter Deponien verhinderten viele Jahre einen Baustoffkreislauf. Gleichzeitig füllten sich die Deponien viel zu schnell. Der Kanton will dies mit einer Deponieabgabe ändern. Schafft es die Vorlage, Brücken zu bauen?

Exklusiv für Abonnenten

Die Deponie Höli in Liestal war in Rekordzeit aufgefüllt worden. Archiv: Kenneth Nars

Jedes Jahr führten die Bauunternehmen ein Volumen an Bauschutt auf die Baselbieter Deponien, das dem neuen Roche-Turm entspricht. Innerhalb von nur acht Jahren hatten sich die Ablagerungsmengen bis 2018 auf über eine Million Tonnen pro Jahr verdoppelt.

«Der Materialfluss kannte im Baselbiet bis 2020 nur eine Richtung», sagt Hansruedi Müller, Leiter der vom Kanton gebildeten Taskforce Baustoffkreislauf. Für neue Bauprojekte wurde mit günstigem Kies aus dem Elsass Beton gemischt. Erreichte die Baute ihr Lebensende, kam das Abbruchmaterial als Bauschutt auf die Deponien. Müller findet deutliche Worte für die Situation der letzten Jahre:

«Wir krankten an einem Ort in der Nordwestschweiz: Wir hatten gar keine Aufbereitungsanlagen, das war ein riesiges Manko in der Region.»

Die Problematik wurde im Jahr 2016 akut, als der Kanton an der Urne mit einer Vorlage für neue Deponiestandorte scheiterte und auf einen Notstand zusteuerte. Die Einsicht reifte, dass der Courant normal nicht mehr möglich war. Der Kanton ging mit gutem Beispiel voran und verpflichtete sich, vermehrt auf Recyclingrohstoffe zu setzen. Ausserdem setzte er das Ziel fest, die deponierten Bauabfälle innerhalb von fünf bis zehn Jahren um 30 Prozent zu reduzieren.

Geld würde für Altlastensanierungen eingesetzt

Doch damit ist es nicht getan. «Damit der Baustoffkreislauf funktioniert, muss der Kanton ihn steuern», sagte Isaac Reber am Mittwoch vor den Medien. «Aber wir wollen die Abgabe nur dann erheben, wenn es sie braucht.» In seiner neuen Vorlage schlägt die Regierung dem Landrat eine Lenkungsabgabe von 0 bis 50 Franken pro Tonne Bauschutt vor, die jährlich durch den Regierungsrat bestimmt wird.

Die Erträge aus der Abgabe würden eingesetzt, um Altlastensanierungen im Kanton zu finanzieren. Reber rührte gleich die Werbetrommel für die Vorlage und sagte, somit würde die Deponieabgabe adäquat verwendet:

«Wir haben glücklicherweise eine erfolgreiche Industrie, aber es wurde früher auch teilweise gesündigt. Wir werden noch einiges aufwenden müssen, um die Vergangenheit in Ordnung zu bringen.»

Vor einem Jahr noch hatte der Kanton zunächst vorgeschlagen, die Abgabe über eine tiefere Abwassergebühr der Bevölkerung zurückzuerstatten. Mit dem neuen Vorschlag würde der Staatshaushalt indirekt entlastet. Denn für die Altlastensanierungen stellte der Kanton bisher 150 Millionen Franken zurück. Weil es sich bei der Deponieabgabe um eine Steuer handelt, ist eine Grundlage in der Kantonsverfassung notwendig, womit die Vorlage eine Volksabstimmung bedingen wird.

Markteingriff soll Recycling fördern

Was die Abgabe bewirken soll, erläuterte Hansruedi Müller. Bislang kostete die Ablage einer Tonne Bauschutt in der Deponie rund 25 Franken, während das Aufbereiten von recycelten Baustoffen pro Tonne 40 Franken kostet. «Bei diesem Preisunterschied denkt ein Unternehmer gar nicht daran, die Materialien in den Recyclingkreislauf zu bringen», so Müller. Daher sei es eminent wichtig, ein Instrument zu haben, um eine Weiche für den Kreislauf zu stellen.

Die ersten Massnahmen hätten bereits Wirkung gezeigt, sagte Yves Zimmermann, Leiter vom Amt für Umweltschutz. «Wir sehen erste Anzeichen, dass Investitionen in Aufbereitungsanlagen interessanter werden für Unternehmen.» Eine ganze Reihe an Projekten sei hängig. Auch er betonte, die Deponieabgabe würde nur zurückhaltend eingesetzt. «Wir wollen keinen Exporttourismus ankurbeln und die Bauabfälle in der Region behalten.»

Er sei stolz, dass die Industrie den Zeitgeist erkannt habe, sagte Müller. Sechs Aufbereitungs- und Aushubwaschanlagen sind im Kanton derzeit entweder bereits in Betrieb oder in der Projektphase. Die Aufbereitungsindustrie solle möglichst stadtnah stattfinden. «Es macht keinen Sinn, mit Rückbaustoffen aufs Land zu fahren und sie dann zurückzubringen, um wiederzuverwenden», so Müller.

Baubranche gibt vorsichtig positive Signale

Das Umdenken in der Branche liest sich an einem konkreten Beispiel ab: Eben erst in diesem Sommer änderte der Fachverband für Kies- und Transportbetonwerke der beiden Basel seinen Namen. Neu heisst er: Verband mineralischer Baustoffkreislauf beider Basel.

Bei der Präsentation der neuen Vorlage war auch Rolf Graf, Verbandspräsident der Bauunternehmer Region Basel, anwesend. Er lobte die gute Zusammenarbeit, wollte sich aber noch nicht zur neuen Vorlage äussern. Der Verband wolle sich erst beraten. Beim letzten Entwurf hatte er sich noch kritisch geäussert und moniert, staatliche Eingriffe seien nicht zielführend. Graf betonte, für den Bauabfall trage die Gesamtgesellschaft Verantwortung:

«Wir sind nur die Dienstleister, das ist nicht unser Dreck, das ist Abfall von uns allen.»

Kreislaufwirtschaft sei für die Branche nichts Neues. Der Kanton müsse auch die Bauherrenvertreter in die Pflicht nehmen. Denn sie müssten letztlich das recycelte Material auch verkaufen. Und er forderte den Kanton auf, die weitere Deponieplanung frühzeitig anzugehen, auch wenn nun Reserven für 20 Jahre bestünden. Graf sagte: «Wir Unternehmer sind bereit für den Kreislauf.» Dem Kanton scheint es fürs Erste gelungen zu sein, Brücken zu bauen.